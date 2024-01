Boca vs. Talleres se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS este sábado 20 por un amistoso que se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El compromiso está programado para iniciar a las 9:30 p.m. (hora argentina, dos menos en Perú) y será transmitido a través de la señal de Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor.com podrás seguir el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión.

Así entrena Boca Juniors en su pretemporada. (Video: Boca Juniors)





Boca vs. Talleres: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni.

Talleres: Morales; Enríquez, Gallo, Torres, Maciel; Sosa, Villagra, Ortegoza; Arias, Araujo y Molina.