Boca vs. Unión se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 20 de octubre por la novena jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina que se llevará a cabo en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. El partido está programado para arrancar desde las 9:30 p. m. (hora argentina y dos menos en Perú). Será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Boca vs. Unión por Copa de la Liga Argentina: así fue el último entrenamiento xeneize. (Video: Boca)









Boca vs. Unión: probables alineaciones

Boca : Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra; Jorman Campuzano, Cristian Medina, Valentín Barco y Ezequiel Bullaude; Darío Benedetto y Miguel Merentiel.

: Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra; Jorman Campuzano, Cristian Medina, Valentín Barco y Ezequiel Bullaude; Darío Benedetto y Miguel Merentiel. Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina o Nicolás Orsini y Gonzalo Morales.