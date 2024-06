Boca vs Vélez se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 14 de junio, desde el El Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como la Bombonera, por la fecha 5 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro, donde los ‘Xeneizes’ no contarán con la presencia de Luis Advíncula por la fecha FIFA, está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (horario en Perú y 7:00 p.m. en Argentina) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Boca vs Vélez por la fecha 5 de la Liga Profesional Argentina. (Vídeo: @BocaJrsOficial),





Posibles alineaciones de Boca vs Vélez

Boca: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Aaron Anselmino o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández, Braian Romero.