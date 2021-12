Considerado hace muchos años como el ‘Nuevo Messi’ por sus similitudes en la forma de jugar con el rosarino y por su gran comienzo de carrera, Brian Sarmiento se fue muy joven a España, decisión que el propio futbolista reveló que no fue tan buena. Tras soltarle la mano del otro lado del charco, su trayectoria empezó a tomar rumbos extraños. No obstante, su calidad en el terreno de juego lo llevó a tener rendimientos altos pero, entre 2016 y 2018, se volvió viral por sus videos publicados en su cuenta de Instagram, por un tema que sacó y por su participación en ‘Bailando’, popular programa dirigido por Marcelo Tinelli.

Si bien es cierto, uno de sus sueños siempre fue vestir la camiseta de Newell’s, algo que terminó cumpliendo. Sin embargo, la mala fortuna le jugó en contra y se lesionó gravemente en marzo de 2018. Tras los conflictos con la directiva, lo bajaron a entrenar con la reserva y luego terminaron despidiéndolo. Los ‘Leprosos’ comenzaron un juicio por incumplimiento de pago y obra social. En ese momento, comenzó un duro camino para el ‘10′.

Sarmiento inició su carrera en el ‘Pincha’, pero no estuvo mucho tiempo, puesto que se mudó rápidamente al Racing de Santander de España en el 2007. Tras no jugar ni un solo partido, anduvo cedido en varios equipos: Xerez CD (4 goles en 26 partidos y Girona FC (dos anotaciones en 12 juegos). Su última cesión fue en el UD Salamanca, donde anotó en 4 ocasiones en 41 encuentros.

En 2011 regresó a su país para fichar por el Racing Club de Avellaneda. Cabe resaltar que antes de irse al Girona, hubo una oferta del Real Madrid de Jorge Valdano. La intención de Brian era pegar el gran salto, pero su club (Racing de Santander) no lo escuchó y pidió una cantidad sumamente elevada por su fichaje, la cual terminó desanimando al elenco ‘merengue’.

«Como yo me quería ir igual hicieron una llamada con (Jorge) Valdano, dijeron que yo no sabía del convenio con Real Madrid, que si ando bien en el torneo estoy en la mira, y como me lo confirmó Valdano me quedé. El último día de fichajes aparezco a préstamo en Girona, en la B, y nadie me atiende el teléfono, voy al otro día y me dicen que tenía que ir», reveló el ‘Currito’.

Un recordado paso por el Perú

Su rendimiento en Perú fue destacable. Diferentes medios peruanos lo llegaron a considerar como el ‘Nuevo Messi’. En el Real Garcilaso (hoy Cusco FC), anotó 9 goles en 39 encuentros. Fue aquí donde compró un bar con otro argentino para tener un ingreso extra-futbolístico. En 2016, luego de su gran desempeño en tierras peruanas, lo fue a buscar Banfield y fue el momento donde empezó a tener más actividad en sus redes sociales.

El presente de Brian Sarmiento

El pasado 28 de enero, Sarmiento llegó a Cochabamba como uno de los refuerzos más importantes en la División Profesional 2021. En la campaña, jugó ocho partidos vistiendo la camiseta de Aurora, de los cuales cinco fue titular y tres suplente. Su última aparición como titular fue el pasado 17 de julio, en el empate de visita (1-1) ante Real Santa Cruz. Desde aquel entonces, el ‘Currito’ jugó con la reserva de Aurora. Fue el 19 de septiembre la última vez que vistió la camiseta del conjunto boliviano.

“Jaime Cornejo se reunió con él, se le hizo una propuesta (para rescindir contrato). Es feo saber que venga, que no ha podido llenar las expectativas y se tomó la decisión de eso (rescindir) , además que el cuerpo técnico anunció que no volvería a tomarlo en cuenta. Brian le dijo a Jaime que lo iba a pensar (propuesta económica), pero al día siguiente se llevó sus cosas y no respondió”, agregó un dirigente de la institución.

Según Cornejo, al argentino se le debían dos meses de salarios como al resto del plante, pero sorprendió más aún la acción realizada por el volante. Al no llegar a un acuerdo, sumándose el abandono de su fuente laboral, su carrera en Bolivia terminó sin pena ni gloria. Eso sí, los estrados judiciales serán los que definirán el tema económico.

Pese a todos los problemas, Sarmiento volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de grabarse en su cuenta oficial de Instagram. Con la camiseta del ‘Instituto’ (Central Córdoba), se le vio bailando al ritmo de ‘La Mona’. Actualmente, se encuentra sin equipo y es poco probable que aparezcan ofertas por el futbolista, quien deberá resolver primero sus temas legales.

El video donde Brian Sarmiento sale bailando al ritmo de 'La Mona' con la camiseta de Central Córdoba. (Video: Instagram)





