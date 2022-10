El pueblo argentino, aficionado al fútbol desde sus entrañas, tiene por fin la satisfacción de tener en su país la camiseta que Diego Maradona utilizó en la final de la Copa del Mundo 1986 y que intercambió con Lothar Matthäus, al término del duelo. Luego que el alemán entregue la casaquilla en una ceremonia el pasado mes de agosto, ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), anunció que las sedas ya se encontraban en territorio argentino. Por tal motivo, en las redes de la ‘Albiceleste’ se publicó un emocionante video para agradecer el gesto del teutón.

“Esta es la historia de un capitán alemán, que tenía de amigo a un capitán argentino. Y como todos los amigos, intercambiaron lo mejor que tenían, un abrazo, un consejo y alguna que otra camiseta. Como hacen los amigos de verdad, estuvieron juntos en las buenas y en las malas. Un capitán vivió la gloria en el ‘86 y para el otro, la gloria llegó en el ‘90″, dice el relator mientras se observan pasajes de aquella final entre la selección sudamericana y la europea en el estadio Azteca.

“Con el tiempo, su amigo argentino se hizo eterno. Y acá viene lo mejor. Porque ese capitán alemán que se quedó sin su amigo, pasó a tener 45 millones de amigos argentinos. Quién iba a pensar que el mismo capitán que nos sacó la gloria en el 90, nos las iba a devolver 32 años después a todos los argentinos. Que dejando la camiseta de lado, le iba a devolver la alegría a todo un pueblo, que hoy puede volver a tocarlo”, continúa la locución con imágenes del ‘Diez’ y de ‘Lottar’.

“La camiseta utilizada en la final del Mundial 86 por nuestra leyenda Diego Armando Maradona regresó al país. Sí, regresó a la Casa del Fútbol Argentino. Armadura, reliquia y tesoro de uno de nuestros máximos exponentes del fútbol mundial”, señaló la AFA en sus cuentas oficiales, mientras que el titular de la federación señalaba sentirse “orgulloso de haber recuperado la Armadura de Diego Maradona en la final de México 1986”.

Según manifestó Chiqui Tapia, los aficionados tendrán en el futuro la oportunidad de “darse el lujo de visitarla”. Además, agradeció a Marcelo Ordás, The Legends y sobre todo a Lothar Matthaus, a quien aseguró que “a partir de ahora tiene las puertas abiertas de esta casa”.

Vale recordar que durante un evento en Europa, cuando ya se había confirmado la donación, el histórico crack del Bayern Munich contó a la prensa detalles de su encuentro con Maradona tras la final de 1986. “Como amigos siempre solíamos intercambiar camisetas, y en ese partido no tuve mucho tiempo en el descanso, solo cambiamos las camisetas y ya hablamos después. Aquel día la Argentina ganó de una forma muy merecida, no sólo por Diego sino porque todo el equipo fue muy fuerte. Después no hubo tiempo para hablar mucho porque él estaba celebrando y yo estaba con mi equipo”, sentenció.





