Carlos Tévez fue uno de esos futbolistas que siempre mostró un gran nivel en el equipo que le tocó representar. El ‘Apache’, como lo conocen en el mundo del fútbol, mostró un gran nivel en el balompié argentino y brasileño, motivo por el que llegó a emigrar al ‘Viejo Continente’, donde vistió las camisetas de clubes como West Ham, Manchester United, Manchester City y Juventus. Peró, muchos de sus seguidores recuerdan con nostalgia su paso por los ‘Red Devils’ en el 2009, específicamente cuando fue consultado ante las cámaras sobre si continuaría en el club, a lo que respondió con la frase: “Very difficult”. Su pronunciación fue algo de lo que se habló mucho en los principales diarios del país, puesto que no era la correcta. Sin embargo, años después de dicho momento, el argentino se animó a revelar el motivo por el que nunca quiso aprender inglés.

“Tenía un problema cultural con los ingleses, yo no quería aprender inglés, quería que ellos aprendieran español”, fueron las primeras palabras del exfutbolista profesional en una entrevista con DSports Radio.

Asimismo, sostuvo: “Siempre hay un porque, tengo un tío que jugó en River, el único hincha de River de la familia, jugó en la reserva. Cuando estaba por dar el salto a primera, comenzó la Guerra de Malvinas, lo llama el ejército y no pudo jugar en primera”.

Carlos Tévez reveló más detalles de su decisión y señaló que nunca quiso relacionarse con la cultura inglesa. “Desde ese momento el queda mal y se hizo alcohólico, muy pegado a mi papá, él quedó muy mal después de Malvinas y él era muy pegado a mí… y a mi me quedó eso. Jugar siete años en Inglaterra lo tomé como un trabajo, pero no quería acomodarme a la cultura inglesa”, apuntó.

Eso sí, el ‘Apache’ señaló que solo su círculo íntimo conocía de esta historia. “Todo tiene un porqué, no era que a mi me gustaba dormir la siesta y no aprender el idioma, hay muy poca gente que conoce esta historia, pero hoy la puedo contar… es eso, vos querés hablar conmigo, bueno aprende castellano no voy a aprender inglés”, sentenció.

Los títulos que consiguió Carlos Tévez en Inglaterra

Luego de un buen nivel en el West Ham, Carlos Tévez jaló las miradas de grandes equipos en Inglaterra. De ese modo, llegó al Manchester United en el año 2007 y se ganó rápidamente el cariño de sus hinchas. En solo dos temporadas, ganó dos Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Community Shield y una FA Cup.

No obstante, su relación con Sir Alex Ferguson no era muy buena y, tras no llegar a un acuerdo en el 2009, firmó con los ‘Citizens’. Aquí, en cuatro campañas, levantó una Premier League, una FA Cup y una Community Shield. Incluso, en el la temporada 2010-2011 se convirtió en el máximo goleador del torneo inglés.





