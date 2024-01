La Selección Argentina logró clasificar al cuadrangular final del Preolímpico Sub 23, luego de ganar 5-0 a Chile. Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que hubo un momento de preocupación y mucha tensión. Corría el minuto 35 cuando Claudio Echeverri, una de las joyas argentinas, sufrió problemas respiratorios. Tras ser atendido, el jugador de 18 años pudo continuar el encuentro: “Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo”. Al día siguiente, el volante que fichó el Manchester City, fue llevado al centro médico para recibir atención, y los especialistas revelaron su situación actual.

El juego contra la ‘Roja’ fue el primer duelo que Javier Mascherano decidió colocar a Echeverri desde el arranque con el objetivo de consolidarlo en este torneo, que no tuvo mucha participación. Cerca de finalizar el primer tiempo, la nueva contratación de los ‘Ciudadanos’, no la pasó nada bien, luego de un golpe en el pecho que lo desplomó en el campo. “Me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco”, afirmó Echeverri.





El juvenil de River Plate fue atendido rápidamente por el personal médico de la ‘Albiceleste’, mientras que el entrenador del equipo preparaba su cambio. Sin embargo, el cambio tuvo que retrasarse porque el jugador logró recuperarse. “Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios”, agregó al respecto.

Finalmente, el joven argentino logró participar hasta el minuto 64, siendo sustituido por Baltasar Rodríguez, cuando Argentina ganaba 3-0 a Chile. El volante, quien jugará en la Premier League, pasó la noche sin dolores y comenzó el día como cualquier otro. Claudio se marchó esta tarde de la concentración de su selección para asistir a una clínica en la ciudad de Valencia, donde se están realizando una serie de estudios.





¿Qué arrojaron los exámenes de Claudio Echeverri?

Uno de los principales temores es que, a su corta edad, Echeverri sufra de problemas cardíacos, similar a lo que le sucedió a su compatriota Sergio Agüero, lo cual marcó el fin de su carrera en el fútbol profesional. Por lo tanto, el cuerpo técnico de la Selección Argentina tenía como objetivo abordar la preocupación expresada por el jugador durante el partido contra Chile, situación que lo mantuvo en el suelo durante cerca de cinco minutos con dificultades respiratorias.

Con preocupación, el entrenador de Argentina en el Preolímpico, Javier Mascherano expresó: “No sé si fue un golpe en el pecho que lo dejó sin aire”, haciendo referencia al susto que pasó el ‘Diablito’ Echeverri. Ahora, todos están a la expectativa de los resultados. Si todo sale bien y recibimos la aprobación de los profesionales, el jueves entrenará al mismo ritmo que sus compañeros y estará disponible para el clásico del viernes contra Uruguay.

Recientemente, los médicos de la delegación argentina que se encuentra en Venezuela, liderados por el experimentado Donato ‘Tucho’ Villani, realizaron todo tipo de estudios al joven de 18 años este miércoles. Además, el Manchester City se mantiene en constante comunicación con el jugador para conocer su estado actual. “Se le realizó un chequeo completo y todo está en perfectas condiciones”, informaron al medio deportivo argentino, Olé.





Posible parada previa antes de llegar al City

Un detalle que acaba de salir a la luz es que Claudio Echeverri, tras terminar su estadía en River en diciembre de 2024, podría dar un paso previo por un club europeo de menor nivel para seguir potenciándose. Los ‘Citizens’ planearían cederlo en 2025 a un cuadro del viejo continente para que gane ritmo y llegue de la mejor manera al conjunto dirigido por Pep Guardiola.

En ese sentido, medios españoles reportan que el campeón inglés podría cederlo al Girona para que pueda terminar de completar su preparación. El argentino conoce las intenciones del City Group y ya sabría que ese sería su punto de partida en Europa. Recordemos que los ‘tozudos’ están firmando una temporada histórica (son líderes de LaLiga por encima del Real Madrid y el Barcelona) y todo indica que clasificarán a la próxima edición de la Champions League.

Claudio Echeverri firmará por seis años con el Manchester City. (Foto: Fabrizio Romano)





