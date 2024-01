Una de las nuevas historias en el fútbol mundial. Claudio Echeverri, de 18 años, es una de las ‘joyas’ más importantes de Sudamérica y el Manchester City cerró este jueves su fichaje. A través de sus redes sociales, el vigente campeón de la Premier League anunció por todo lo alto la contratación del ‘Diablito’, quien se quedará a jugar en River Plate hasta enero de 2025 antes de viajar a Inglaterra para unirse al conjunto ‘Citizen’ y ser entrenado por Pep Guardiola. Cabe mencionar que el contrato del juvenil argentino es hasta 2028.

“Nos complace anunciar que hemos concretado el fichaje de Claudio Echeverri, procedente de River Plate. Claudio firmó contrato hasta junio de 2028, pero permanecerá en River antes de mudarse al Etihad Stadium en enero del próximo año”, apuntó el equipo inglés en un comunicado. Además, resaltó su excelente participación en el Mundial Sub 17 del año pasado y su buen debut con el primer equipo del ‘Millonario’.

Como era de esperarse, Manchester City destacó que Claudio sigue los pasos de Julián Álvarez, jugador argentino que también llegó al club procedente de River en 2022 y se convirtió en una pieza importante en poco tiempo. Por ejemplo, durante la actual lesión de Erling Haaland (no juega desde inicios de diciembre de 2023), la ‘Araña’ ha anotado cinco goles y ha dado tres asistencias.

Cabe recordar que, a finales de 2023, Echeverri anunció de forma sorpresiva que no renovaría con el ‘Millonario’, pero que permanecería en Argentina todo este año porque quería “jugar la Copa Libertadores”. Asimismo, su representante Enzo Montepaeone resaltó que si el City no aceptaba esta decisión, no se iba a realizar la operación. Enzo Francescoli, director deportivo de River, consideró que la “venta es muy buena en lo económico”.

El mediocampista, que se encuentra jugando el Preolímpico con la Selección Argentina Sub 23, fue comprado por los ‘Sky Blues’ por una suma que rodea los 25 millones de euros. El pago realizado supone un monto fijo inicial de 14.5 millones de euros; mientras que lo restante ingresará a las arcas del ‘Millo’ una vez que se cumplan ciertos objetivos que se establecieron en el acuerdo.





Posible parada previa antes de llegar al City

Un detalle que acaba de salir a la luz es que Claudio Echeverri, tras terminar su estadía en River en diciembre de 2024, podría dar un paso previo por un club europeo de menor nivel para seguir potenciándose. Los ‘Citizens’ planearían cederlo en 2025 a un cuadro del viejo continente para que gane ritmo y llegue de la mejor manera al conjunto dirigido por Pep Guardiola.

En ese sentido, medios españoles reportan que el campeón inglés podría cederlo al Girona para que pueda terminar de completar su preparación. El argentino conoce las intenciones del City Group y ya sabría que ese sería su punto de partida en Europa. Recordemos que los ‘tozudos’ están firmando una temporada histórica (son líderes de LaLiga por encima del Real Madrid y el Barcelona) y todo indica que clasificarán a la próxima edición de la Champions League.





