Los hinchas del fútbol teníamos todo listo para el jueves 1 de febrero. Aquella fecha figuraba en el calendario como el gran día para ver enfrentados, una vez más, a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos jugadores más grandes del siglo XXI. Sin embargo, el destino ha querido que no haya un ‘Last Dance’. Al menos no de momento. Y es que el delantero portugués, de 38 años, no ha podido recuperarse de una lesión en el gemelo izquierdo y se perderá el partido amistoso entre Al Nassr vs. Inter Miami, en el estadio Kingdom Arena de Arabia Saudita.

Así lo ha confirmado el propio técnico del Al Nassr, Luis Castro, este miércoles en conferencia de prensa, donde ha explicado que el exdelantero del Manchester United, Juventus y Real Madrid volverá a ver acción recién en los próximos días, por lo que el enfrentamiento ante Lionel Messi queda descartado.

“Cristiano Ronaldo está en la etapa final de su recuperación. Esperamos que en los próximas días pueda empezar a trabajar con el resto del grupo, pero mañana no estará”, explicó el preparador luso sobre Cristiano Ronaldo y la lesión que ya había obligado al Al Nassr a suspender su gira por China la semana pasada.

El mismo astro luso habló al respecto de su lesión: “Pido disculpas a todos los aficionados chinos. Sé que todos están tristes, y yo también, pero como saben, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar”, indicó el crack del Al Nassr en un comunicado para toda la afición que tiene en en el gigante asiático.

A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, y a diferencia de la gira en China, el Al Nassr sí enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. El duelo se jugará el jueves desde la 1 de la tarde (hora peruana) con la transmisión de MLS Pass en Apple TV.





Cristiano Ronaldo no se recuperó de una lesión en el gemelo y no jugará ante el Inter Miami de Lionel Messi.





Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: el historial





El astro de Portugal y el de Argentina se enfrentaron 37 veces. Las confrontaciones previas se distribuyen en diversos torneos: 18 encuentros en LaLiga de España, seis en la Champions League, cinco en la Copa del Rey, cinco más en la Supercopa de España, y tres en partidos amistosos internacionales.

En los 37 choques previos, Messi ha salido victorioso en 17 ocasiones, anotando un total de 23 goles. Por su parte, Cristiano Ronaldo ha celebrado el triunfo 11 veces y también ha marcado 23 goles. Además, ambos astros han compartido empates en 9 ocasiones.





Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: así quedó el último enfrentamiento





La última vez que Messi y Ronaldo se vieron las caras fue el 19 de enero de 2023. En aquel entonces, el argentino aún formaba parte del PSG y ‘CR7′ recién se había incorporado al cuadro árabe tras una convulsa salida del Manchester United.

El enfrentamiento fue en el partido PSG vs. Riyadh XI (combinado de Al Nassr y Al Hilal), celebrado en el Estadio Rey Fahd Internacional de Arabia Saudita. En un emocionante encuentro, el club francés se impuso con un marcador de 5-4, destacándose dos goles del ‘Bicho’ y uno de la ‘Pulga’.





Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se enfrentaron por años con Real Madrid y Barcelona, respectivamente. (Foto: AFP)





