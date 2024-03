Claudio Echeverri, un prodigio del fútbol de solo 18 años, irrumpió en la escena con River Plate debutando a los 17, el año pasado. Desde entonces, ha cosechado tres títulos con el club argentino mencionado: la Liga Profesional de Argentina, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. Su habilidad le valió un lugar en el Sudamericano Sub 17, alcanzando el tercer puesto, y posteriormente, el cuarto lugar en la Copa del Mundo Sub 17 celebrada en Indonesia. Al comienzo de este 2024, se anunció su fichaje por el Manchester City, equipo al que se unirá en 2025. No obstante, antes de dar el gran salto, este domingo 17 de marzo, marcó su primer gol en la profesional con el ‘Millonario’, un momento profundamente emotivo en medio de difíciles circunstancias familiares.

Con un espectacular gol, uno de los talentos destacados de River marcó uno de los tantos en la victoria por 3-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, mostrando una emoción que lo llevó a las lágrimas. A los 21 minutos del partido, ejecutó una brillante jugada individual dentro del área, característica de su estilo de juego, y con un potente disparo de zurda, anotó su primera diana vistiendo la camiseta de La Banda.

Tras la conclusión del compromiso, el jugador narró a ESPN sus sentimientos sobre haber anotado: “En el gol me emocioné porque me acordé de mi abuela, que falleció cuando estaba jugando el Mundial Sub 17, y de mi mamá. En mi familia estamos pasando un momento difícil con ella. Siendo tan chico, con 18 años, quiero tener a mi mamá en el estadio, pero no pudo estar porque está enferma. Seguramente mañana la vaya a ver”.

Y así lo hizo el delantero. Después de sus declaraciones, se dirigió a visitar a su madre, quien está ingresada en el hospital. Al respecto, Melissa Fernández, la novia del futbolista, compartió una publicación en Instagram que mostraba al jugador junto a su progenitora en la clínica donde está internada. “No esperó hasta mañana, hoy la fue a ver”, escribió la pareja del ‘Diablito’.

En las imágenes se observa a Claudio junto a su madre en la habitación del centro de salud. En ellas, el jugador aparece vestido con la indumentaria del club y usando un tapabocas como medida de precaución contra posibles contagios. “Es algo muy triste, pero gracias a Dios va a ir mejorando, va bien. Le estamos pidiendo a Dios que salga todo bien”, había expresado anteriormente el futbolista —con el medio citado— quien compartió su logro con su ser amado.





Así fue el primer gol de Claudio ‘Diablito’ Echeverri con River Plate

Así fue el primer gol de Claudio ‘Diablito’ Echeverri con River Plate. (Video: ESPN)





Lo que se le viene a River Plate

Luego de derrotar 3-1 a Gimnasia, River Plate deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que Huracán, con el que se medirá el domingo 31 de marzo, con un horario todavía a definirse, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Ojo, el compromiso será parte de la onceava jornada de la Copa de la Liga Argentina, en el que el conjunto Millonario se encuentra en el primer lugar de la tabla general de la Zona A tras obtener cinco partidos ganados y seis empates. Su rendimiento le ha llevado a obtener 21 unidades.

River Plate venció 3-1 a Gimnasia por la jornada 11 de la primera fase de la Copa de la Liga. (Foto: River)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.