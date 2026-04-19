Revisa los canales de TV y horarios para ver River vs. Boca por el Superclásico 2026 de la Liga Argentina, este domingo 19 de abril, desde el Estadio Monumental. (Fotos: @riverplate / @bocajrsoficial / Composición Depor)
Revisa los canales de TV y horarios para ver River vs. Boca por el Superclásico 2026 de la Liga Argentina, este domingo 19 de abril, desde el Estadio Monumental. (Fotos: @riverplate / @bocajrsoficial / Composición Depor)

El clásico más apasionante del fútbol sudamericano vivirá una nueva edición este domingo 19 de abril de 2026, cuando River Plate y Boca Juniors estén cara a cara desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el juego de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026. A continuación, te cuento cuáles son los horarios y canales de TV que transmiten este partido de River vs. Boca. Cabe señalar, que River Plate se ubica segundo de la Zona B con 26 puntos, mientras que Boca Juniors marcha cuarto en la Zona A con 21 puntos.

¡Sigue el Superclásico por ESPN EN VIVO! Mira el partido Boca vs. River por Internet a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium Online desde EE. UU. ¡Disfruta del fútbol argentino con la mejor señal y en directo ahora mismo!
¡Sigue el Superclásico por ESPN EN VIVO! Mira el partido Boca vs. River por Internet a través de Fútbol TV y Disney Plus Premium Online desde EE. UU. ¡Disfruta del fútbol argentino con la mejor señal y en directo ahora mismo! | Crédito: ligaprofesional.ar / Composición Gestión Mix

River Plate vs. Boca Juniors: horarios del Superclásico 2026

El partido de River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico 2026 de la Jornada 15 del Torneo Apertura iniciará a partir de las 17:00 horas Buenos Aires. Además, aquí te dejo con horarios en el resto de Latinoamérica, para que puedas seguirlo minuto a minuto.

  • Bolivia: 16:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Estados Unidos: 16:00 ET
  • México: 14:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Canales TV para ver River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO y ONLINE

La transmisión de River Plate vs. Boca Juniors estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports en Argentina, mientras que en el resto de Latinoamérica será mediante ESPN en su señal internacional. Estos son los únicos canales oficiales que van a pasar el minuto a minuto de esta nueva edición del Superclásico 2026 desde el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Posibles formaciones de River Plate vs. Boca Juniors

  • River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
  • Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Horarios, TV y dónde ver River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO por Superclásico 2026

  • Fecha: Domingo 19 de abril de 2026
  • Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires
  • Horario: 17:00 Argentina
  • Canal TV: ESPN / ESPN Premium / TNT Sports
  • Streaming: Disney Plus Premium / TNT Sports Play
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS