El clásico más apasionante del fútbol sudamericano vivirá una nueva edición este domingo 19 de abril de 2026, cuando River Plate y Boca Juniors estén cara a cara desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el juego de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026. A continuación, te cuento cuáles son los horarios y canales de TV que transmiten este partido de River vs. Boca. Cabe señalar, que River Plate se ubica segundo de la Zona B con 26 puntos, mientras que Boca Juniors marcha cuarto en la Zona A con 21 puntos.
River Plate vs. Boca Juniors: horarios del Superclásico 2026
El partido de River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico 2026 de la Jornada 15 del Torneo Apertura iniciará a partir de las 17:00 horas Buenos Aires. Además, aquí te dejo con horarios en el resto de Latinoamérica, para que puedas seguirlo minuto a minuto.
- Bolivia: 16:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Estados Unidos: 16:00 ET
- México: 14:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
Canales TV para ver River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO y ONLINE
La transmisión de River Plate vs. Boca Juniors estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports en Argentina, mientras que en el resto de Latinoamérica será mediante ESPN en su señal internacional. Estos son los únicos canales oficiales que van a pasar el minuto a minuto de esta nueva edición del Superclásico 2026 desde el Estadio Monumental de Buenos Aires.
Posibles formaciones de River Plate vs. Boca Juniors
- River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
- Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Horarios, TV y dónde ver River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO por Superclásico 2026
