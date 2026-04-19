El clásico más emocionante del fútbol latinoamericano vivirá una nueva edición este domingo 19 de abril. Desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, mira el partido de River Plate vs. Boca Juniors, a través de la señal de ESPN Premium desde Argentina, a partir de las 17:00 horas por la Jornada 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino. Ambos equipos atraviesan un buen momento en el torneo local y será un duelo de pronóstico reservado, importante para empezara a asegurar las primeras posiciones de sus respectivas zonas.
¿Dónde ver el superclásico River vs. Boca EN VIVO?
La transmisión EN VIVO del superclásico estará disponible en ESPN Premium, señal exclusiva para suscriptores del pack fútbol en Argentina. El canal forma parte de la oferta premium de los principales operadores de TV por cable y satélite, y es la vía oficial para seguir todos los encuentros de Primera División.
Canales por país (resumen principal):
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- México: Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, ESPN Brazil
¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO?
Para ver ESPN Premium en Argentina, necesitas contratar el Pack Fútbol a través de tu operador de TV. Según la información disponible en los portales oficiales:
- Cablevisión / Flow: disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app.
- DirecTV / DGO: acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium.
- Telecentro: se activa desde el área de clientes con cargo adicional mensual.
Una vez contratado, puedes mirarlo tanto por TV tradicional como por streaming mediante las apps oficiales del operador.
¿Cómo ver Disney Plus (Disney+) EN VIVO con el fútbol argentino?
Desde la integración del fútbol argentino a la plataforma, Disney+ Premium permite ver eventos deportivos en vivo según tu país. Para acceder:
- Suscríbete al plan Disney+ Premium desde la web oficial.
- Inicia sesión en la app desde tu Smart TV, celular o navegador.
- Busca la sección “ESPN” o “Eventos en vivo”, donde se habilita el superclásico según tu región.
Este servicio está disponible en Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y varios países de Latinoamérica con variaciones de catálogo.
Horarios, TV y dónde ver River vs. Boca EN VIVO por Superclásico 2026
- Fecha: Domingo 19 de abril de 2026
- Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires
- Horario: 15:00 horas Buenos Aires
- Canal TV: ESPN Premium
- Streaming: Disney Plus Premium