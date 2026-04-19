Un nuevo Superclásico paralizará el planeta fútbol. Boca Juniors visitará este domingo 19 de abril a River Plate en el Estadio Mâs Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Tras el último antecedente en Núñez (victoria 2-1 de los locales), el Millonario busca revancha de la reciente derrota 0-2 sufrida ante los Xeneizes en La Bombonera. ¿Quieres saber cuál fue la hora exacta y el canal oficial de la transmisión del partido? Aquí te diremos todos los detalles para que pudieras verlo desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC, según el país donde te encontraras.

En Argentina, el partido entre River Plate y Boca Juniors será televisado por TNT Sports y ESPN Premium, mientras que por streaming se verá por Disney+.

Sigue la transmisión en vivo, online y en directo del superclásico River Plate vs. Boca Juniors, este domingo 19 de abril, por los canales de TV y servicios streaming de ESPN Premium, ESPN HD y Disney Plus Premium. El partido entre el Millonario y el Xeneize se disputa en el Estadio Más Monumental por el marco de la Jornada 15 de la Liga Profesional 2026. (VIDEO de X: @ESPNArgentina)

Los abonados al Pack Fútbol podrán seguir el Superclásico argentino a través de las plataformas Flow, DGO (DirecTV GO) y Telecentro Play.

Si te encuentras en México y Estados Unidos, podrás seguir el duelo River Plate vs. Boca Juniors única y exclusivamente a través de la plataforma streaming de Fanatiz.

Boca Juniors vs River Plate: en qué canales transmiten el partido y dónde ver ONLINE el Superclásico por 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el Estadio Monumental. | Foto: Alejandro Pagni / AFP

¿A qué hora juega y qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors por Superclásico Argentino 2026 desde EE.UU. y México?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 2:00 pm (Tiempo del Centro de México) Fanatiz Estados Unidos (USA) 4:00 pm ET (Hora del Este) / 12:00 pm PT (Hora del Pacífico) Fanatiz

Doblete de Tomas Galvan para la victoria de River Plate. (Foto: Getty Images)

Sigue la transmisión en vivo, online y en directo del superclásico Boca Juniors vs. River Plate, este domingo 19 de abril, por los canales de TV y servicios streaming de TNT Sports Premium. El partido entre el Xeneize y el Millonario se disputa en el Estadio Más Monumental por el marco de la Jornada 15 de la Liga Profesional 2026. (VIDEO de X: @TNTSportsAR)

¿A qué hora juega y qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors por Superclásico Argentino 2026 en el resto del mundo?

PAÍS / REGIÓN CANAL TV / STREAMING Austria Sportdigital FUSSBALL Canadá Fanatiz Canada Alemania Sportdigital FUSSBALL Gran Bretaña Premier Sports 1 y Premier Sports Player Internacional Fanatiz International Irlanda Premier Sports 1 y Premier Sports Player Liechtenstein Blue Sport Puerto Rico Fanatiz Suiza Sportdigital FUSSBALL, Blue Sport y Sunrise TV Latinoamérica ESPN y Disney+ Premium

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Argentina?

En Argentina, el Superclásico River Plate vs. Boca Juniors se transmite EN VIVO por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports.En streaming, el partido se puede ver mediante Disney+ Premium y también está disponible en HBO Max como opción adicional para suscriptores.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido River Plate vs. Boca Juniors se puede ver EN VIVO mediante el servicio de streaming Fanatiz, que cuenta con los derechos de transmisión del Superclásico argentino para el mercado estadounidense.No hay un canal de TV tradicional ampliamente señalado; la vía principal y recomendada para seguir el encuentro en USA es el streaming por Fanatiz.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en España?

En España, el Superclásico River Plate vs. Boca Juniors se ve EN VIVO por TV en Movistar Liga de Campeones (señal de la plataforma Movistar Plus, habitualmente en sus diales deportivos).Por streaming, el encuentro se puede seguir mediante la propia app/plataforma de Movistar Plus, donde está incluida la señal de Movistar Liga de Campeones.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en México?

En México, el partido River Plate vs. Boca Juniors se transmite EN VIVO por TV a través de ESPN 3.En streaming, el Superclásico se puede ver por Disney+ Premium, que ofrece la señal para suscriptores en territorio mexicano.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido River Plate vs. Boca Juniors se transmite EN VIVO por TV en la señal internacional de ESPN.En streaming, el Superclásico se puede ver mediante Disney+ Premium, que ofrece la señal oficial para la región.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Chile?

En Chile, el Superclásico se emite EN VIVO por TV a través de ESPN.En streaming, la transmisión está disponible en Disney+ Premium para los suscriptores chilenos.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Colombia?

En Colombia, el River Plate vs. Boca Juniors se ve EN VIVO por TV en ESPN.Por streaming, el encuentro está disponible en Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el Superclásico se transmite EN VIVO por TV mediante la señal de ESPN.En streaming, el partido se puede seguir en Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido River Plate vs. Boca Juniors se ve EN VIVO por TV en ESPN.Por streaming, está disponible en la plataforma Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Perú?

En Perú, la transmisión EN VIVO del Superclásico va por TV en la señal de ESPN.En streaming, el duelo se puede ver a través de Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido River Plate vs. Boca Juniors se emite EN VIVO por TV en ESPN.En streaming, el Superclásico está disponible mediante Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Venezuela?

En Venezuela, la señal EN VIVO del Superclásico se ve por TV en ESPN.En streaming, puede seguirse online por Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Brasil?

En Brasil, el River Plate vs. Boca Juniors se transmite EN VIVO por TV a través de ESPN 4 y también por operadores como Zapping y Claro TV+.En streaming, el partido se puede ver por Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play, según el servicio contratado en Brasil.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy por Superclásico 2026 en Centroamérica?

En Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá), la forma principal de ver EN VIVO el Superclásico es vía streaming con Disney+ Premium, que distribuye la señal de ESPN para la región.Dependiendo del cableoperador local, la señal lineal de ESPN también puede ofrecer el partido por TV en estos países.