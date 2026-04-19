Boca Juniors llega al Superclásico con la sensación de haber encontrado, por fin, el pulso de su juego. El equipo de Claudio “Sifón” Úbeda, cuarto en un reñido grupo A con 21 puntos, se presenta en el Monumental respaldado por un gran inicio de Copa Libertadores, con victorias de jerarquía ante Universidad Católica en Chile y frente a Barcelona de Ecuador por 3-0, que transformaron las dudas en convicción. Ese rendimiento internacional, sumado a más de un mes sin derrotas, alimenta la idea de un Xeneize más maduro, competitivo y con argumentos para desafiar a River Plate en su propia casa. ¿Quieres ver el partidazo por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del clásico estará a cargo de TNT Sports Premium del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Buena parte de esta metamorfosis pasa por un mediocampo que se volvió el corazón del equipo. La llegada de Santiago Ascacíbar desde Estudiantes de La Plata le dio al Xeneize despliegue y equilibrio, mientras que el talento del capitán Leandro Paredes marca los tiempos y los juveniles Milton Delgado y Tomás Aranda aportan energía y frescura. Arriba, el paraguayo Adam Bareiro se reencontró con el gol tras su paso sin festejos por River en 2024, y se alista para un partido cargado de revancha personal en el escenario más grande de Sudamérica, con cada intervención suya observada con lupa por 85.018 miradas millonarias.

Del otro lado, River Plate vive su propio resurgimiento de la mano de Eduardo “Chacho” Coudet, que tomó el mando tras la salida de Marcelo Gallardo y le imprimió al equipo un fútbol más directo, intenso y compacto. El Millonario se ubica segundo en el grupo B con 26 puntos, viene de cinco triunfos ligueros consecutivos y de un inicio sólido en la Copa Sudamericana, con un empate en Bolivia ante Blooming y una victoria ajustada frente a Carabobo. El reencuentro con el gol de Sebastián Driussi y Facundo Colidio, sumado al liderazgo de Gonzalo Montiel, sostiene una estructura que llega afinada a un choque que puede consolidar definitivamente la era Coudet.

Todo esto se jugará en un Monumental repleto, teñido solo de rojo y blanco por la prohibición de público visitante y por una demanda desbordante que llevó las reventas a cifras astronómicas, con entradas que superan los 800.000 pesos. En ese contexto de fervor absoluto, el césped castigado por los recientes conciertos de AC/DC promete añadir una cuota de incertidumbre, con un campo irregular que puede trabar el juego y forzar más duelos físicos que circulación limpia. En ese escenario hostil y vibrante, Boca buscará imponer su nuevo equilibrio, River querrá ratificar su levantada, y el Superclásico se asoma como una batalla abierta entre dos equipos que llegan en alza, sin miedo a atacar y con la ambición de escribir un capítulo inolvidable en la historia reciente del fútbol argentino.

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, Boca vs. River por el Superclásico 2025?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir el superclásico entre Boca Juniors y River Plate en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre Boca Juniors y River Plate.

Transmisión oficial vía TNT Sports Go y ESPN Premium EN VIVO y ONLINE para ver el superclásico Boca Juniors vs. River Plate este domingo 19 de abril por la Liga Profesional 2025 (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver Superclásico Argentino?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:

DirecTV

Flow

Telecentro

Movistar TV

Dibox

Super

TeleRed

Colsecor

Antina

Gigared

express

Claro TV

CCC

Cablevideo

BVC HD

CTC

2H Fiber Way

Cabletel

El Cuatro

inTV

Playcom

TVCOA

Del Viento TV

Wiltel Next

Horario, TV y dónde ver superclásico en vivo por Boca Juniors vs. River Plate

Día : Domingo 19 de abril de 2026

: Domingo 19 de abril de 2026 Horario : 17:00 (Buenos Aires)

: 17:00 (Buenos Aires) TV : TNT Sports | Streaming : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow

: TNT Sports | : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow Fecha 15 de la Liga Profesional 2025

Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina

Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)