Argentina venció el martes a Perú (2-0) y sigue como el líder indiscutible de las Eliminatorias 2026 con 12 puntos. El resultado dejó contentos a todos los hinchas del equipo capitaneado por Lionel Messi. Sin embargo, la melancolía se apoderó de los mismo luego de que Ángel Di María confirmara la fecha de su retiro como internacional. Tras una brillante carrera que lo llevó a representar a la Albiceleste en múltiples torneos, y a conquistar importantes títulos, el experimentado extremo anunció que dejará la selección después de la Copa América de 2024, que se celebrará en Estados Unidos.

A pesar de no estar presente en la presente convocatoria de la fecha doble de octubre, debido a una lesión, el ‘Fideo’ hizo pública su decisión en una entrevista con la radio Urbana FM, donde reflexionó sobre su futuro con la Albiceleste.

“Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América”, expresó Di María, dejando claro que su deseo es despedirse de la selección en un torneo de gran relevancia.

La noticia marca el inicio de una cuenta regresiva para los fanáticos del fútbol y los seguidores de Di María, quien ha sido un pilar fundamental en la selección argentina durante más de una década. Con su velocidad, regate y capacidad para desequilibrar a las defensas rivales, el extremo ha sido una pieza clave en el ataque argentino.





Ángel Di María fue campeón del mundo en 2022. (Foto: EFE)





El legado de Di María abarca una carrera internacional en la que representó a Argentina en múltiples Copas del Mundo, Copas América y otros torneos internacionales. El extremo, que ha vestido la camiseta de diversos clubes europeos de renombre, acumula numerosos títulos nacionales e internacionales, con un palmarés que incluye tres conquistas con la selección argentina.

Entre los títulos que ha cosechado con la Albiceleste destacan la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se coronó campeona del mundo, poniendo fin a una sequía que había durado varias décadas. Di María fue una parte esencial del éxito argentino en estos torneos, y su compromiso y contribuciones en el terreno de juego serán recordados con cariño por los seguidores de la selección.





Sobre el regreso a Rosario Central





“En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando. El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está”, dijo Di María.





