Argentina se fue del Mundial Rusia 2018 de la mano de Francia. Los 'Albicelestes' bajaron la cabeza y tras una pobre participación mucho futbolistas tomaron la decisión de dejar el equipo y otros dejaron en puntos suspensivos su estadía. Uno de ellos fue Ángel Di Maria.

El atacante del PSG parece tener ganas de continuar jugando con el seleccionado de su país; sin embargo, no fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Guatemala y Colombia, poniendo en duda su estadía.

En conferencia de prensa con PSG, el 'Fideo' fue consultado por su ausencia en los próximos encuentros de Argentina , el jugador respondió:

"Creo que ha sido una decisión general. Fue muy cerca del Mundial y el técnico habrá pensado que era lo mejor para los jugadores estar un poco más tranquilos y probar otros futbolistas. Es lo que la prensa quiere también, así que uno esta tranquilo"

Igualmente, Di María decidió dar su punto de vista tras la llegada de Scaloni por técnico interino. Jorge Sampaoli dejó el equipo por la puerta trasera y la necesidad hizo que coloquen a Lionel.

"Que no haya un cuerpo técnico fijo no me preocupa, creo que Scaloni está capacitado para hacer ese trabajo. La llegada de Walter Samuel para ser el ayudante es muy importante, los conozco y son gente trabajadora y muy buena, hay que estar tranquilos. Falta todavía para la Copa América, quedan estos partidos amistosos y otros más, también en marzo hay Eliminatorias. Cuando llegue la Copa América se va a ver qué va a pasar", concluyó.