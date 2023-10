El ‘Operativo seducción’ ha comenzado en Rosario Central, y su objetivo es nada menos que lograr el regreso de una de sus figuras más queridas, Ángel Di María. El experimentado extremo argentino ha expresado en varias ocasiones su deseo de culminar su carrera vistiendo la camiseta del club que lo vio nacer, pero ha enfatizado que la decisión del momento de su retorno recae en él mismo. Aunque el anhelo del campeón del mundo Qatar 2022 es claro, el cuadro auriazul no se queda de brazos cruzados y ha iniciado los primeros pasos para hacer realidad este emocionante reencuentro.

Federico Lussenhoff, director deportivo de Rosario Central, compartió detalles de la estrategia del club en una entrevista con Cadena 3, donde destacó la importancia de planificar con miras al futuro.

“Está bueno planificar hacia adelante apuntalando con los resultados que venimos teniendo. Logramos tranquilidad y para pensar en el tramo que se viene. Tuvimos un primer mercado de conformación de plantel, para sentar bases. Por eso, llegaron jugadores de jerarquía para desarrollar a nuestros jóvenes”, expresó Lussenhoff.

En esa misma conversación, el director deportivo de Central reveló que ya han tenido contacto con Di María. El contrato de ‘Fideo’ con el Benfica, club al que regresó en el último mercado de fichajes, expira en 2024. El ‘Canalla’ está trabajando activamente para crear las condiciones que permitan al extremo sentirse cómodo y competitivo en su retorno a casa.





Di María, sin nada definido





A pesar de sus 35 años, Ángel Di María aún no ha definido una fecha de retiro. No obstante, ha indicado que la próxima Copa América podría marcar el final de su carrera internacional con la camiseta argentina. Esto no necesariamente implica que no desee continuar su carrera en Europa. El Benfica, consciente de su calidad y experiencia, ya ha manifestado su interés en retenerlo más allá del 2024.

El lazo sentimental que une a Ángel Di María con Rosario Central es innegable, y el ‘Canalla’ confía en que esta conexión especial pueda persuadir al extremo argentino para que decida regresar al equipo que lo vio crecer. Sin embargo, su futuro en Europa y posible retorno a Argentina están en juego, y solo el tiempo revelará si este anhelado reencuentro se convierte en una realidad.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR