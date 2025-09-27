River vs. Deportivo Riestra en un duelo atractivo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Núñez y despierta gran expectativa entre los hinchas. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

River Plate, equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega con el ánimo golpeado por su eliminación de la Copa Libertadores 2025 contra Palmeiras. Si bien dieron pelea en Brasil, no pudieron remontar el resultado adverso que tuvieron en la ida.

Además, los dirigidos por Marcelo Gallardo suman tres derrotas consecutivas porque, a las dos frente al Verdao, se le suma el 2-0 frente a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura. De todas maneras, los de Núñez marchan en la segunda posición de la Zona B con 18 puntos y están muy cerca de asegurar el pase a los playoff.

Cabe destacar, que River Plate se enfrentará a Racing el jueves 2 de octubre, por los cuartos de final de la Copa Argentina. En esta competencia, podrían comenzar a marcar un nuevo camino para no terminar el 2025 sin títulos y peligrar la continuidad de su DT.

Por su parte, Deportivo Riestra viene sorprendiendo en el Torneo Clausura. Y es que el equipo dirigido por Gustavo Benítez es el líder de la Zona B con 19 puntos y lleva un invicto de cinco partidos, además de cuatro victorias consecutivas en el campeonato. En su última presentación, el Malevo venció 1-0 a Gimnasia estirando a 25 la imponente racha sin perder de local en el Guillermo Laza.

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra?

El choque entre River vs. Deportivo Riestra por la jornada 10 de la Liga Profesional, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz y Disney Plus, mientras que en España se verá por Fubo TV. Las acciones iniciarán desde las 4:00 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

¿Qué canales transmiten River vs. Deportivo Riestra?

En Argentina lo transmite: Disney+ y TNT Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo transmite: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra en Perú?

El partido de River vs. Deportivo Riestra en vivo en Perú, válido por la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra en Argentina?

El partido de River vs. Deportivo Riestra en vivo en Argentina, será transmitido por TNT Sports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra en España?

El partido de River vs. Deportivo Riestra en vivo, a jugarse en el Estadio Monumental José Fierro, se podrá ver en España por Fubo TV.

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra en México?

El partido de River vs. Deportivo Riestra en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Deportivo Riestra en Estados Unidos?

River vs. Deportivo Riestra en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la novena jornada de la Liga Profesional Argentina 2025, se verá por las señales de TNT Sports, Fanatiz y FuboTV.

