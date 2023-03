Emiliano Martínez protagonizó un momento para la historia con Kylian Mbappé en la final del Mundial Qatar 2022. El arquero se le acercó al francés tras obtener la Copa del Mundo. La imagen dio la vuelta al mundo, pero ‘Dibu’ se encargó de aclarar este panorama. Asimismo, reveló detalles de la tanda de penales y cómo la vivió junto a sus compañeros de la Selección de Argentina.

“Le dije que se levante y mire hacia adelante porque la había descosido. Que no tendría que estar en el suelo si no orgulloso del partido que había hecho. La verdad, había hecho cuatro goles. ¡Yo tenía que estar en el piso ahí! Obviamente es normal, perdió la final del mundo”, mencionó en diálogo con TyC Sports.

El resultado fue de 4-2 por la vía de los penales y Argentina se coronó como campeón del Mundial Qatar 2022 tras una buena actuación del portero. Otro detalle que recordó fue la crucial atajada a Kolo Muaní que evitó el gol de Francia y lo que pudo ser perder la definición.

“Mis compañeros habían dado todo en 120 minutos y dependía de mí. Yo tengo cinco posibilidades para ayudar. Siempre les prometo y les digo que uno o dos atajo. Rodri (De Paul) me dijo que era poco. Pero uno o dos, la presión la tienen ellos. Si erran, un 80 u 85% ganábamos. Por eso celebro el penal, estuve tan cerca de atajarlo el segundo. Ahí pensé que si metía Lea Paredes, estábamos a un paso”, contó.

Sobre la tapada a Kolo: “Fue una jugada rápida, sucia. La vuelven a meter a la olla, Ota (Otamendi) quedó adelantado porque había cabeceado. Muani quedó en diagonal, entonces le achiqué al espacio, no me apresuré porque si no me la picaba. Le dejé un ángulo para que la última visión sea el primer palo. Después me la jugué ahí rezando sacarla”, aclaró.

El agradecimiento a Lionel Messi

Para los jugadores de la Selección de Argentina, Lionel Messi es uno de los futbolistas más queridos por su liderazgo y lo consideran como el principal artífice de la obtención de la Copa del Mundo. Emiliano ‘Dibu’ Martínez habló su relación con el argentino y cómo fue la convivencia en Qatar 2022.

“Estaba con mi nene a upa y lo primero que le dije a Leo fue gracias por hacerme campeón del mundo. Es un pibe que se pone muchísima presión a él mismo. La gente no sabe lo que ama a la Selección y lo que genera adentro con los cocineros, los fisios, trata a todos igual”, dijo.

“El abrazo con la cocinera, ahí te das cuenta lo que es adentro. Con Holanda me vino a buscar, me dijo un insulto y me dijo lo hiciste de vuelta, nos ayudaste de vuelta. La gente dijo que la figura era yo, pero me habían pateado dos veces y fueron dos goles, Leo la había descosido ese partido. Pero que venga el 10 y te diga eso, te emociona”, agregó al respecto.





