Tras una temporada ensueño con Napoli, el nombre de Khvicha Kvaratskhelia ha comenzado a rondar en los grandes de Europa. Barcelona y Real Madrid lo tienen en su radar de fichajes para la próxima temporada. Mamuka Jugeli, agente del jugador, reveló el equipo del cual es hincha. Sin embargo, por ahora no se tiene pensada su salida de Napoli ya que tiene contrato hasta 2027 con los italianos.

“Tanto su padre como yo somos hinchas del Barça, pero Kvara ama al Real Madrid. Es un jugador para un equipo de ese nivel, ya que está capacitado para jugar en cualquier equipo. Si lo viera con la camiseta del Barça yo estaría feliz, pero él es madridista”, señaló el agente de jugadores en una charla con el medio georgiano “Geo Team’.

Khvicha Kvaratskhelia confiesa su amor por Real Madrid. (Twitter)

Por su presente, es común que se hable de un posible cambio de camiseta; sin embargo, para el jugador georgiano todavía no está contemplada la oportunidad. De acuerdo a su agente, su mente no está en vivir en otra ciudad que no sea Napolés.

“En enero estuve con el director deportivo Giuntoli y me dijo que no hay prisa para renovarle. Nosotros tampoco tenemos. A Khvicha le gusta todo de Nápoles y de momento no hay nada más. Si decidimos algo, Giuntoli será el primero en saberlo. Tuvimos una conversación muy amistosa y hablamos de otros talentos de Georgia”, dijo.

Khvicha Kvaratskhelia está valorizado en 60 millones de euros, de acuerdo al portal Transfermarkt. (Foto: Getty Images)





El amor por Napoli

Con el dorsal ‘77′ en la espalda, Kvicha llegó a Napoli esta temporada procedente del Dinamo Batumi de su país. Con 22 años de edad, es uno de los principales artífices del gran momento que los coloca muy cerca de quedarse con la Serie A. Los hinchas ya sueñan con este logro.

“Kvara no jugará en ningún otro equipo italiano tras el Nápoles. Hablé con él y me lo confirmó. Luego no soy un profeta, no sé qué puede pasar en 10 o 15 años, cuando quizás le llame el Inter y él querrá ir. Hoy, sin embargo, no quiere jugar en otros equipos del Calcio”, aseguró.





