Las actividades futbolísticas en Argentina no se detuvieron, y este fin de semana tendremos un duelo emocionante, como siempre nos viene acostumbrando: Newell’s Old Boys vs. Boca Juniors. El enfrentamiento se llevará a cabo por la fecha 26 de la Liga Profesional Argentina. Si bien ambos equipos se encuentran en posiciones distintas en la tabla, los puntos son vitales. En el caso de los ‘Xeneizes’, su objetivo es escalar una mejor posición en el torneo y, en caso de ganar, superar a su máximo rival, River Plate. Por su parte, ‘La Lepra’ no atraviesa un buen momento, por lo que una victoria le permitirá alejarse de la parte baja de la tabla y recuperar la confianza.

Con la llegada de Mariano Soso al mando, Newell’s Old Boys buscará resurgir de sus cenizas y mejorar su desempeño en la tabla de posiciones. En su último partido, el equipo terminó con un empate sin goles frente a Atlético Tucumán en la pasada jornada. En las últimas 4 fechas, logró una victoria y perdió en tres oportunidades, con un saldo de 9 goles recibidos y 6 anotados a su favor.

Por su parte, Boca Juniors, donde milita el peruano Luis Advíncula, llega al partido con buen ánimo tras la victoria obtenida en la fecha anterior. En los duelos más recientes, los ‘Xeneizes’ mantienen una racha positiva, habiendo ganado 3 partidos y empatado 1, con un total de 8 goles a favor y solo 1 en su propia portería. El presente de la escuadra de Fernando Gago es talentoso, aunque todavía se ubican en la sexta posición con 38 puntos, a solo dos unidades de su máximo rival, River Plate.

El enfrentamiento último entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys se llevó a cabo el pasado 6 de abril en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, donde Boca se impuso con un marcador de 3-1 en el partido correspondiente a la fecha 13 de la Copa de la Liga. Analizando los últimos cuatro duelos entre ambos equipos, Boca logró la victoria en dos ocasiones, mientras que en una de las confrontaciones terminaron empatados y en otra ocasión fue Newell’s quien se llevó la victoria.

Por otro lado, considerando tanto partidos amistosos como oficiales, los ‘Xeneizes’ y la ‘Lepra’ se vieron las caras en un total de 169 ocasiones. En el historial general, Boca lidera con 73 victorias, mientras que Newell’s acumula 46 triunfos. En otros 50 encuentros, no se sacaron diferencias y el partido terminó en empate. Sin embargo, ahora con un nuevo objetivo y donde los puntos son vitales, las estadísticas no son más que una referencia.





¿A qué hora inicia Newell’s vs Boca?

El partido entre Newell’s vs Boca por la Liga Profesional Argentina está programado para este domingo 8 de diciembre. Si deseas ver este emocionante encuentro, podrás hacerlo a partir de las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En México comenzará a las 6:00 p.m. En cambio, en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile el partido se verá desde las 9:00 p.m.





¿En qué canal ver Newell’s vs Boca?

El partido entre Newell’s y Boca Juniors será transmitido en América Latina por la señal de ESPN y por streaming a través de Disney Plus. En cambio, si te encuentras en Argentina, podrás ver por AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás encontrar toda la información sobre este partidazo.





¿Dónde jugarán Newell’s vs Boca?

El partido entre Newell’s y Boca Juniors, programado para este domingo, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa, un icónico escenario deportivo conocido popularmente como el “Coloso del Parque”. Este estadio es la sede del Club Atlético Newell’s Old Boys y se encuentra en la ciudad santafesina de Rosario, Argentina. Ubicado en pleno Parque Independencia, el estadio tiene una capacidad para 42.000 espectadores.

El Estadio Marcelo Bielsa es propiedad del club Newell's Old Boys y se encuentra ubicado en Rosario, Argentina. (Foto: Difusión).





