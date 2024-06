Este jueves, Deportivo Riestra recibirá a River Plate en el estadio Guillermo Laza en un enfrentamiento crucial correspondiente a la fecha 5 de la Liga Profesional 2024. Este será el último partido antes del parón por la Copa América Estados Unidos 2024, que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio. El encuentro será arbitrado por Hernán Mastrángelo y promete ser un choque apasionante y decisivo para ambos equipos. Para Riestra, es una oportunidad de oro para escapar de la zona de descenso y ganar confianza. Para River, es un test de profundidad de plantilla y de la capacidad de sus jugadores menos habituales para sostener el nivel de rendimiento del equipo.

Deportivo Riestra, bajo la dirección de Cristian ‘El Ogro’ Fabbiani, se encuentra en una situación delicada. El equipo está luchando por no descender a la Primera Nacional, ubicándose en la 23ª posición en la tabla anual y en la 27ª en la de promedios. Con solo tres puntos acumulados en el campeonato actual, Riestra necesita desesperadamente sumar puntos para mejorar su situación. La reciente derrota por 1-0 ante Racing no ha ayudado a aliviar la presión sobre el equipo y su entrenador.

Por otro lado, River Plate llega a este encuentro con un panorama mucho más alentador. El equipo dirigido por Martín Demichelis ocupa la quinta posición con nueve puntos y viene de una victoria convincente por 3-1 contra Tigre, gracias a un hat-trick del colombiano Miguel Borja. Sin embargo, River deberá enfrentar a Riestra con varias ausencias significativas debido a la fecha FIFA y la proximidad de la Copa América.

El Millonario tendrá que arreglárselas sin algunos de sus jugadores más importantes. Franco Armani, el capitán y arquero titular, se encuentra con la selección argentina en Estados Unidos. Paulo Díaz, una pieza clave en la defensa, está fuera por una molestia en la rodilla, lo que también le impidió unirse a la selección chilena para su amistoso contra Paraguay. Además, Miguel Borja, quien ha sido fundamental para River este año, está concentrado con la selección colombiana para la Copa América.

Debido a estas ausencias, el equipo que saldrá al campo en el estadio Guillermo Laza tendrá una alineación compuesta mayoritariamente por suplentes. Ezequiel Centurión, quien ha tenido actuaciones discretas en sus últimas apariciones, será el encargado de custodiar el arco.

En la defensa, Andrés Herrera sustituirá a Agustín Sant’Anna, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho frente a Tigre. Leandro González Pírez, ya recuperado de una lesión similar en su pierna izquierda, tomará el lugar de Paulo Díaz.

En el medio campo y la delantera, River contará con Claudio ‘Diablito’ Echeverri y Pablo Solari, quienes han regresado de la concentración con la selección Sub 23 y están listos para ser titulares. Estos cambios representan una oportunidad para los jugadores de la cantera y los habituales suplentes de mostrar su valía y luchar por un puesto en el once titular.





¿A qué hora juegan Riestra vs. River?





El partido entre Deportivo Riestra vs River Plate, por la fecha 5 de la Liga Profesional Argentina, se jugará este jueves 13 de junio a partir de las 3 de la tarde en países como Argentina, Uruguay y Brasil. Mientras que en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro va a partir de la 1 de la tarde. En México se podrá ver desde el mediodía.





¿En qué canales ver Riestra vs. River?





El partido entre Deportivo Riestra vs River Plate de este jueves 13 de junio será transmitido en Argentina en exclusiva por la señal de TNT Sports. En el resto de Sudamérica, ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play estarán encargados de la televisación del encuentro. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

River Plate vuelve a la acción este jueves en partido ante el Deportivo Riestra. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.