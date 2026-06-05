En Sporting Cristal son conscientes de que el plantel que cuentan no es suficiente para solucionar el problema en el que se han metido, pues a inicios de año no se imaginaban cerrar el Torneo Apertura a tres puntos de la zona de descenso. En ese sentido, era importante que pudieran dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes, el mismo que fue confirmado este viernes: Hernán Barcos es nuevo jugador del club y en los próximos días será presentado en sociedad, con un contrato hasta diciembre y con la posibilidad de extenderlo tras una nueva negociación.

Esto era un secreto a voces desde que se conoció que el delantero no iba a seguir en FC Cajamarca, a raíz de diferentes conflictos con la dirigencia, pues desde que lo llevaron no se comportaron a la altura de un club de Primera División. Así pues, tras ser agente libre al arreglar su documentación, ‘SC’ apareció como una posibilidad pensando en el Torneo Clausura.

En ese sentido, en una reciente entrevista con Doble Punta, Carlos Gonzales, quien confirmó que pertenece al directorio de Sporting Cristal, reveló que durante la noche del último jueves lograron finiquitar la contratación de Hernán Barcos. De esta manera, solo falta que esté en Lima para que sea presentado en una conferencia de prensa.

“Es un secreto a voces, de que ya se pudo cerrar anoche toda la documentación para poder incorporar a Hernán Barcos. En los próximos días se hará la presentación cuando esté en Lima”, afirmó Gonzales, cerrando así un círculo que se abrió a raíz de la falta de gol que hay en tienda rimense.

Los números de Hernán Barcos en el fútbol peruano. (Diseño: Sofascore)

Cuando le preguntaron a Gonzales sobre el dorsal que usará Hernán Barcos en Sporting Cristal, este no precisó el número que llevará en su camiseta, pero sí dejó en claro lo que espera de él en el campo de juego: “Yo lo veo en el Gallardo con la camiseta ‘100’, ‘200’, ‘300’, pero haciendo goles, ganando contundentemente”.

El ‘Pirata’ llegará al cuadro cervecero en plena vigencia a sus 42 años, pues en la presente Liga 1 llegó a marcar nueve goles en todo el Torneo Apertura. Además de los tantos, Barcos ha demostrado ser determinante en todo el frente de ataque, liderando acciones de peligro y resolviendo jugadas límites con mucha calidad.

El arribo del cordobés, que salió campeón con Alianza Lima en los años 2021 y 2022, supone que en la interna están trabajando en la desvinculación de Felipe Vizeu, quien desde su llegada no ha rendido como todos esperaban. Veremos si esta incorporación termina cambiando la tónica de un equipo que en el último tiempo se malacostumbró a perder o a mantenerse al margen de los primeros lugares: no campeonan desde el 2020.

Hernán Barcos firmó por Sporting Cristal tras liberarse de FC Cajamarca. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-2 ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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