Sporting Cristal terminó el Torneo Apertura a tres puntos de la zona de descenso y en la interna son conscientes de que deben dar un cambio de timón de manera urgente para que esto cambie en el segundo semestre de la temporada. Y es que si los rimenses no mejoran considerablemente para el Clausura, sobre todo teniendo competencia internacional en la Copa Sudamericana –enfrentará a RB Bragantino en los play-offs–, tendrán que preocuparse más por no perder la categoría que por intentar alcanzar a los que están peleando por el título de la Liga 1.

En medio de esta incertidumbre por el futuro deportivo del club, este viernes Sporting Cristal comunicó que Zé Ricardo dejó de ser el técnico del primer equipo, en respuesta a los resultados negativos acumulados desde el inicio de su gestión. Pese a conseguir un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana, eso no tapaba todo lo malo que se vio de su mano en la Liga 1.

En ese sentido, según la información revelada por el programa Demarcados, la directiva del conjunto bajopontino se reunirá en las próximas horas con Roberto Mosquera para conocer cuál es su presente y si tiene intenciones de volver a dirigir en el corto plazo, luego de su último trabajo en Sport Huancayo. Si la respuesta es positiva, se espera que haya una propuesta formal para asumir la dirección técnica del equipo luego de la salida de Zé Ricardo.

Roberto Mosquera fue campeón nacional como entrenador de Sporting Cristal en los años 2012 y 2020. (Foto: GEC)

Esta no es la primera vez que Mosquera suena como una opción en Sporting Cristal, ya que luego de la partida de Paulo Autuori, su nombre apareció como una alternativa sobre la mesa, aunque en aquel momento no lo buscaron. No obstante, esta vez la situación es diferente por el presente complicado del equipo y creen que por su identificación con la institución será de mucha ayuda para levantar cabeza en el campeonato local.

Sin Zé Ricardo como entrenador principal, en Cristal saben que tienen que dar un golpe sobre la mesa y cambiar drásticamente la medular del primer equipo, lo que en primer lugar incluía al estrega brasileño como el principal apuntado. Así pues, los siguientes días serán cruciales para conocer al nuevo comando técnico.

El balance de Zé Ricardo como director técnico de cervecero estuvo en rojo. Si revisamos los números en la Liga 1, dirigió ocho partidos, acumulando dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En la Copa Libertadores, entre tanto, comandó los seis encuentros de la fase de grupos, ganando dos veces y perdiendo en cuatro oportunidades. Al concretarse su salida, la reunión con Roberto Mosquera, técnico campeón con ‘SC’ en 2012 y 2020, podría ser crucial.

Roberto Mosquera dirigió a Sport Huancayo durante la primera parte del 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-2 ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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