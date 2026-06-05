A través de un comunicado, Sporting Cristal anunció la salida de Zé Ricardo pensando en el Torneo Clausura. Se avecinan cambios drásticos en el club.
“Ayer ya nos pudimos reunir con el comando técnico para cerrar el ciclo de la menor manera, de mutuo acuerdo. Hoy en día estoy haciendo el anuncio oficial y vendrá con un comunicado oficial del club en paralelo”, sostuvo Carlos Gonzales, miembro del directorio de Sporting Cristal en una entrevista con Doble Punta.
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¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?
Luego de perder por 3-2 ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
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