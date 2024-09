Este sábado 14 de septiembre, Boca vs Racing se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS) por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina. El duelo, que se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón (El Cilindro), está programado para las 5:30 p.m. (horario en Argentina y Uruguay, 3:30 p.m. en Perú) y será transmitido por las señales de ESPN y Disney Plus en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. El ‘Xeneize’ tiene 21 puntos y está en la novena posición; la Academia, por su parte, también tiene 21 unidades, pero está en la octava casilla por diferencia de goles. Ten presente que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor, así como también todas las incidencias del encuentro.

Boca se prepara para enfrentar a Racing por la Liga Profesional. (Video: Boca)