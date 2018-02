Facebook no es solo esa red social en la que puedes chatear, buscar amigos, ver noticias y realizar todo tipo de publicaciones. También es la plataforma en la que se comparte virales de distintas clases y este miércoles destaca una entrevista a Manuel, el brujo de la selección argentina en el partido de clasificación a Rusia 2018 ante Ecuador.



En un video viral que circula en Facebook , Manuel confesó que no tendría problemas en ir a Rusia 2018 si se lo piden, aunque lo que más llamó la atención fue el momento en que confesó qué hubiera pasado si lo llevaban a la final del Mundial de Brasil.

"En Brasil, que yo fui, todos los equipos tenían su brujo. Allá no fui con la Selección porque no me llamaron. Si me hubieran llamado, traíamos el campeonato. Pero no me llamaron", dijo Manuel y el video ya se ha convertido en un viral en Facebook.



"Mucho no me gusta ir al Mundial porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Cumplí la promesa. Hay algunos que te aceptan y otros no, pero yo lo respeto. Si me piden voy a ayudar, si no no me meto", agregó el brujo y las reacciones no se hicieron esperar en Facebook.



Algunos hinchas argentinos pidieron a Sampaoli que incluya a Manuel en la lista de viajeros a Rusia 2018. Mientras que otros en su comentarios de Facebook le restaron importancia alegando que se trata de una simple casualidad.



