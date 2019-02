De los elogios a las duras críticas: el cambio de discurso de Ariel Holan tras el frustrado fichaje de Cueva

Hace un par de semanas, Christian Cueva era el fichaje con el que Ariel Holan soñaba para reforzar a Independiente. Elogió su calidad y trató de convencerlo de todas las formas para que el peruano refuerce su equipo. Sin embargo, la llegada del trujillano al 'Rojo' se frustró por desacuerdos económicos.



Con la resignación del fichaje de Cueva, y para sorpresa de todos, el DT argentino cambió drásticamente de discurso. Pasó de los halagos a su juego, a las críticas por las condiciones de dinero que puso el peruano para vestirse con la camiseta de Independiente.



“Cómo entrenador me hubiera encantado tener a [Christian] Cueva pero todos los días eran 200 mil [dólares] más y eso no lo podía permitir. No era una buena contratación para Independiente”, dijo Ariel Holan en entrevista con el programa "Siempre Rojo".



“Yo tengo que defender los intereses de Independiente. Nadie me va a correr por izquierda ni derecha. Mientras yo sea el DT, locuras no se van a hacer. Como socio me importa que podamos resolver cuestiones económicas que hace 30 años no se podían resolver”, agregó el DT.

Cueva va a Brasil

Christian Cueva , según publicaciones de 'Globoesporte' y 'UOL Esporte', tiene todo arreglado para convertirse en nuevo jugador del Santos. Incluso, el primer medio mencionado ha dado detalles sobre el acuerdo con el peruano.



La fuente señala que el 'Peixe' ha ofrecido 7 millones de dólares a Krasonodar para hacerse con los servicios del atacante. Con ello, 'Aladino' se convertiría en la segunda compra más cara de la historia del club.