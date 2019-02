Miedo en Avellaneda: el último problema de Independiente con Krasnodar por el pase de Cueva

Luego de varias semanas de negociaciones, Independiente de Avellaneda se hizo con el fichaje de Christian Cueva. Sin embargo, no todo es felicidad dentro del club argentino ya que el Krasnodar ruso todavía no envía los papeles del volante peruano para que su contratación se haga oficial.



Según el sitio argentino 'TyC Sports', Independiente le dio un plazo extra a Krasnodar para que este le haga llegar los documentos de Cueva. Sin embargo, en Rusia siguen demorando el trámite y bajo esas circunstancias, 'Aladino' no podría debutar en el 'Rojo'.

"El equipo ruso se le dio un día extra en el plazo para que presente los papeles de Cueva al TMS (el sistema de transferencias de la FIFA), pero aún no lo hicieron. Sin ello, el pase del peruano no puede concretarse", publica la citada fuente sobre el fichaje del peruano por el club argentino.

Cueva vuelve a Sudamérica

Como se sabe, Independiente estuvo detrás de Christian Cueva desde diciembre, pero Krasnodar ha puesto muchas trabas para dejar libre al peruano, quien ha expresado de forma pública su deseo por volver a jugar en Sudamérica.



Todo parece indicar que el deseo de 'Aladino' se cumplirá y se vestirá de 'Rojo' este año. Eso sí, al término de la cesión por una temporada, los de Avellaneda tendrían que comprar la totalidad del pase del exjugador de Alianza Lima.