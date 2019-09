FOX Sports EN VIVO: sigue MINUTO A MINUTO jornada 4 de la Superliga Argentina 2019

VÍA FOX Sports EN VIVO : sigue la Superliga Argentina EN DIRECTO con lo más destacado de la jornada, como el encuentro que sostendrán River en su visita a Huracán y Boca que recibe a Estudiantes. Además, será el debut de Diego Maradona con Gimnasia y una nueva edición del clásico rosarino.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más de todos los partidos de esta jornada de la Superliga Argentina 2019.



El compromiso más atractivo de la jornada, arrancó en Sarandí cuando Arsenal goleó a Unión. Luego, será una nueva edición del clásico entre Rosario Central y Newell's Old Boys.



No obstante, el gran evento estelar será el debut de Maradona como nuevo estratega del Lobo. Gimnasia y Esgrima recibirá este domingo a Racing Club en El Bosque de La Plata.



River Plate y Boca Juniors enfrentarán a Huracán y Estudiantes, respectivamente; mientras que San Lorenzo, líder de la tabla de posiciones del certamen argentino con 13 unidades, tiene un desafío ante Colón en el Cementerio de los Elefantes.



A continuación, revisa la programación completa de la fecha 6 de la Superliga Argentina, que se disputará de sábado a lunes.



Superliga Argentina | Fecha 6:



Sábado 14 de septiembre



Arsenal 4-1 Unión

Goles: Pereyra, Giménez, Kaprof, Sonora; Bou

Estadio: Julio Humberto Grondona

Canal: TyC Sports



Central Córboba 1-2 Defensa y Justicia

Goles: Fernández y Merlini; Herrera.

Estadio: Alfredo Terrera

Canal: TyC Sports



Godoy Cruz 0-1 Argentinos Juniors

Goles: Torren.

Estadio: Malvinas Argentinas

Canal: TyC Sports



Colón vs. San Lorenzo

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Brigadier López

Canal: Fox Sports 2



Huracán vs. River Plate

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Canal: Fox Sports 2



Domingo 15



Gimnasia vs. Racing

Hora: 09:00 a.m.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Canal: TyC Sports



Banfield vs. Talleres

Estadio: Florencio Sola

Hora: 11:15 a.m.

Canal: TyC Sports



Rosario Central vs. Newell's

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: Gigante de Arroyito

Canal: TyC Sports



Independiente vs. Lanús

Hora: 3:45

Estadio: Libertadores de América

Canal: Fox Sports 2



Boca Juniors vs. Estudiantes

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Bombonera

Canal: Fox Sports 2



Lunes 16



Aldosivi vs. Patronato

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: José María Minella

Canal: TyC Sports



Vélez vs. Atético Tucumán

Hora: 7:10 p.m.

Estadio: José Amalfitani

Canal: TyC Sports



Superliga Argentina: tabla del Apertura 2019

► Barcelona vs Valencia: se confirma la terrible noticia sobre Messi y los hinchas no paran de sufrir



► Neymar, tras ser el 'salvador' del PSG: "Todos sabían que quería irme. Lo dije y lo repetí"



► Le importa un comino su apoyo: el polémico mensaje de Neymar a la hinchada tras lo pitos que recibió



► Todo mal en el Atlético Madrid: perdió ante la Real, se lesionó Oblak y viene la Juventus por Champions