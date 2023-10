Argentina vs. Perú se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) vía TV Pública, TyC Sports, ATV (Canal 9), América TV (Canal 4), Movistar Deportes y Fútbol Libre (esta señal no la recomendamos, porque es pirata) por el duelo correspondiente a la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Toma en cuenta que este encuentro está pactado para el martes 17 de octubre desde las 11:00 p.m. (en horario argentino y dos horas menos en territorio peruano) y tendrá lugar en el estadio Nacional. La ‘Scaloneta’ llega a este partido después de vencer por 1-0 a Paraguay, mientras que la ‘Blanquirroja’ está urgida de sumar en casa tras perder por 2-0 en su visita a Chile en Santiago. No te pierdas ningún detalle de este encuentro y sigue el minuto a minuto a través de la web de Depor.

Argentina y Perú juegan por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. (Video: Selección Argentina)

Argentina vs. Perú: posibles alineaciones