Desde el estadio Guillermo Laza, River vs. Riestra se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 5 de la Liga Profesional de Argentina 2024. El duelo iniciará desde la 1:00 p.m. (hora peruana y 3:00 p.m. en Argentina). Los ‘millonarios’ afrontan este partido sin sus futbolistas convocados por selecciones sudamericanas. A pesar de estar en el sexto lugar, una victoria podría convertirlos en líderes. La transmisión podrá ser vista a través de la señal de ESPN, STAR Plus para Latinoamérica. En Argentina podrá ser visto en Fanatiz y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

El Millonario viene de vencer (3-1) a Tigre en “El Monumental”. En estas primeras jornadas sumó 9 de los 12 puntos posibles y es uno de los escoltas del campeonato. Luego de la pausa por la Copa América, el conjunto de Núñez verá acción por los octavos de final de la Copa Libertadores. Su rival será Talleres de Córdoba, un rival con el cual no le fue nada bien en las últimas temporadas.

Entre convocados a sus respectivos seleccionados y lesionados, el técnico Martín Demichelis tendrá varias bajas para este compromiso. Las principales son el portero Franco Armani, el chileno Paulo Díaz y el colombiano Miguel Borja.

Los Malevos de Pompeya vienen de caer (1-0) ante Racing Club en la última jugada del partido. Acumulan 4 derrotas en fila, entre ellas su eliminación de la Copa Argentina (Vs Newell’s Old Boys). El principal objetivo de Riestra es mantener la categoría. Se encuentra en la anteúltima posición en la tabla de los promedios, solo por encima de Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la previa el match, el entrenador Cristian Fabbiani analizó la contienda. “El partido es mental. Se le puede jugar a River. La idea es presionarlos en la mitad de la cancha cuando la pelota va a los costados. Que no salgan limpios de ahí, que jueguen incómodos y no puedan resolver. Después tiene que salir lo que planteamos”, afirmó el estratega.

¿A qué hora juegan River vs. Riestra?

El partido entre Deportivo Riestra vs River Plate, por la fecha 5 de la Liga Profesional Argentina, se jugará este jueves 13 de junio a partir de las 3 de la tarde en países como Argentina, Uruguay y Brasil. Mientras que en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro va a partir de la 1 de la tarde. En México se podrá ver desde el mediodía.

¿En qué canales ver River vs. Riestra?

El partido entre Deportivo Riestra vs River Plate de este jueves 13 de junio será transmitido en Argentina en exclusiva por la señal de TNT Sports. En el resto de Sudamérica, ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play estarán encargados de la televisación del encuentro. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

