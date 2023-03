Mucho se habla sobre el retiro de Lionel Messi y la posibilidad que se de en Newell’s Old Boys; sin embargo, esta mañana se pudo conocer de un atentado con el claro mensaje de “te estamos esperando” en la ciudad de Rosario. La noticia alejaría al argentino de la ciudad que lo vio nacer. Gabriel Heinze, entrenador de la ‘Lepra’ y ex compañero del capitán de la selección ‘Albiceleste’, se refirió al hecho en las últimas horas.

“Esto no atenta solo con Leo, atenta contra toda persona. Por supuesto que lo aleja a Leo y a cualquier otro. Hablamos de él por lo que es Leo, pero también hay muchos chicos a los que les gustaría volver. Y también te aleja de muchas cosas”, mencionó en conferencia de prensa.

“Pienso que es una locura. Estoy pensando que es nuestro jugador y también por la relación que tengo, pero también por lo que le pueda pasar a otra personas. Te hace pensar si vale la pena, si te dan lugar para hacer las cosas que uno siente, en una ciudad tan linda”, agregó al respecto.

El estratega argentino se encuentra radicando en Europa cuando no está trabajando y decidió volver a su país para asumir el cargo del club que lo formó como profesional a finales del año pasado. Al ser consultado, confesó que dudó en volver por seguridad: “Es una irresponsabilidad de mi parte, pero es la verdad, no lo pensé. Otras cosas me llevaron a tomar la decisión”.





Su amistad con Lionel Messi

Gabriel Heinze y Lionel Messi compartieron la Selección de Argentina en los Mundial de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El vínculo se mantuvo y el DT recordó cómo se sintió cuando lograron el título en Qatar 2022. Para el ex defensor, esto fue una experiencia demasiado emocionante como hincha.

“Fue muy, muy emocionante. Por todo. Yo particularmente por todo lo que viví y todas las derrotas que tuve que pasar. Y estos chicos dieron vuelta todo. La verdad que fue emocionante ver a gente que uno quiere, llorar. Es verdad, se me cayeron bastantes lágrimas porque ameritaba eso y fue muy emocionante”, contó.





