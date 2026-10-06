Gol de Nicolás Otamendi puso el 1-0 de Argentina vs. Benín. (Video: TyC Sports)
Gol de Nicolás Otamendi puso el 1-0 de Argentina vs. Benín. (Video: TyC Sports)

La noche de homenajes y emociones desbordadas en la encontró su broche dorado en los pies de uno de sus más grandes gladiadores defensivos. En el marco del amistoso frente a Benín, selló su despedida definitiva de la camiseta albiceleste marcando el 1-0 con una jugada predestinada para la historia: al amanecer del segundo tiempo, ejecutó un córner teledirigido y el ‘General’, que jugó cada pelota con la fiereza de una final para abstraerse del adiós, apareció de arremetida en el corazón del área para sacar un furibundo derechazo que venció la valla rival, fundiéndose en un abrazo eterno con el ’10′ y desatando el desahogo de todo un país.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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