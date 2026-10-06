Selección Peruana 

Perú vs. Colombia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía América tvGO (Canal 4) y Bicolor+

Perú vs. Colombia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía América TV (Canal 4), América tvGO y Bicolor+.

Perú vs. Colombia se enfrentan en un amistoso internacional FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, GOL Caracol TV y Canal RCN. (Diseño: Depor)
Perú vs. Colombia se enfrentan en un amistoso internacional FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, GOL Caracol TV y Canal RCN. (Diseño: Depor)
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Perú llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. La 'Bicolor' todavía no ha conseguido una victoria en sus tres amistosos más recientes de esta gira por Norteamérica, por lo que el duelo ante Colombia aparece como una nueva oportunidad para cerrar el ciclo con mejores sensaciones.

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La Selección Peruana afronta una nueva prueba internacional. El equipo dirigido por Mano Menezes buscará cerrar esta fecha FIFA con una presentación que le permita recuperar confianza después de sus últimos resultados frente a Estados Unidos, México y Canadá.

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Perú vs. Colombia: ¿en qué canales ver el partido?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Por otro lado, en Colombia se verá por GOL Caracol TV y Canal RCN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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Perú vs. Colombia: ¿a qué hora juegan?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

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El NU Stadium de Miami será el escenario principal del partido entre Perú vs. Colombia.

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Perú vs. Colombia se enfrentan en un nuevo partido internacional por la fecha FIFA de octubre.

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Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Perú vs. Colombia, a jugarse en Estados Unidos.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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