Selección Peruana
Perú vs. Colombia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía América tvGO (Canal 4) y Bicolor+
Perú vs. Colombia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía América TV (Canal 4), América tvGO y Bicolor+.
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Perú llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. La 'Bicolor' todavía no ha conseguido una victoria en sus tres amistosos más recientes de esta gira por Norteamérica, por lo que el duelo ante Colombia aparece como una nueva oportunidad para cerrar el ciclo con mejores sensaciones.