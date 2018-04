Independiente de Avellaneda vs. Newell's se ven las caras este sábado en el estadio Marcelo Bielsa por la fecha 25 de la Superliga Argentina 2018. El equipo dirigido por Ariel Holan necesita sumar de a tres si quiere alcanzar a Huracán y pelear por un cupo en la próxima Copa Libertadores 2019. El partido lo puedes seguir por las pantallas de Fox Sports Premium o por la web

En los entrenamientos de los 'Diablos Rojos', Holan ensayó dos cambios y mantiene una duda para el encuentro de este fin de semana.

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:30 p.m. Argentina 3:30 p.m. México 1:30 p.m. Colombia 1:30 p.m. Ecuador 1:30 p.m. Chile 3:30 p.m.

Nicolas Domingo y el delantero Leandro Fernández volverán al once inical por Juan Sánchez Miño y Emmanuel Gigliotti, respectivamente. Sin embargo, Holando podría utilizar al ex Boca y Estudiantes en el lateral izquierdo.

Por su parte, Jonáz Gutiérrez continuó con su rehabilitación tras el desgarro sufrido ante Boca.

Independiente deberá guardar armas para enfrentar el próximo 2 de mayo a Corinthians en Brasil, en un encuentro que tiene que ganar para seguir con chances de clasificar a octavos de final del torneo continental.

Por su parte, Newell's pondría desde el inicio a Bruno Bianchi por Joaquín Varela, en el medio jugaría Joaquín Torres por el suspendido Juan Sills y adelante iniciaría Alexis Rodríguez por Daniel Opazo.

Independiente vs. Newell's Old Boys: posibles alineaciones



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta, Silva o Sánchez Miño; Domingo, Diego Rodríguez; Martín Benítez, Maximiliano Meza, Fernández y Silvio Romero.



Newell's Old Boys: Nelson Ibáñez; José San Román, B. Bianchi, Fabricio Fontanini, Leonel Ferroni; J. Torres, Hernán Bernardello, Jerónimo Cacciabue; Víctor Figueroa; Héctor Fertoli y A. Rodriguez.