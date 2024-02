Este jueves 15 de febrero, Newell’s Old Boys se medirá ante Inter Miami, en un amistoso que no solo servirá de preparación para ambos conjuntos, sino también que emocionará a los seguidores de Lionel Messi. Y es que en diferentes ocasiones, la ‘Pulga’ reveló su hinchaje por la ‘Lepra’, equipo al que tendrá la oportunidad de enfrentar. Como era de esperarse, diferentes personalidades del fútbol se pronunciaron previo a este cotejo, como es el caso de Mauricio Larriera, técnico del cuadro de Rosario.

En conferencia de prensa, el extécnico de Alianza Lima se refirió a la posibilidad de que el astro rosarino se quite la camiseta de las ‘Garzas’ para defender en un pasaje del encuentro la ‘10′ rojinegra. “El dueño de la 10 lo tengo acá (refiriéndose a Banega), me pone en un compromiso... No tengo ninguna certeza, más bien son trascendidos o cómo es a nivel reglamentario. El hincha va a querer que gane Newell’s y que Messi sea el mejor jugador del Inter”, mencionó.

Asimismo, sostuvo: “Tener a un futbolista que ha marcado tanto en el mundo, para todo el pueblo leproso es tremendo orgullo. Que pueda tener enfrente al equipo del cual es hincha. No sé cómo lo podrá sentir, pero la gente tiene que estar orgullosa y disfrutarlo. Nuestro foco es la Copa de la Liga, hay que dimensionar lo que significa esto. Para los uruguayos enfrentar a Luis Suárez también es un privilegio. Que se presente esto es un sueño”.

Cabe destacar que días atrás, Mauricio Larriera sorprendió con unas declaraciones en relación al amistoso ante Inter Miami, señalando que no era un buen momento para disputarlo ante los últimos resultados conseguidos en la Copa de la Liga Profesional.

“El amistoso con Inter es un tremendo privilegio y orgullo más allá de que no es momento. Soy un privilegiado de estar en este lugar en este momento dirigiendo a este hermoso club. Más allá de que es la presentación de Inter Miami, nos vamos a enfrentar a gente que ha dejado muy bien parada no solamente a Argentina, sino justamente a esta ciudad y a este club. Voy a tratar de disfrutarlo en la medida que corresponda, con la seriedad que corresponde y vamos a tratar de distribuir las energías y las cargas con los futbolistas. Es una fiesta de Newell’s. Sé que es un mal momento, pero a la gente tambien la invito a decir miren dónde está Newell’s para el mundo y Rosario para el mundo”, aseveró el DT.

Banega también habló

Otro de los miembros del plantel de Newell’s que estuvo presente en la conferencia de prensa de este miércoles fue Ever Banega, quien aseguró que es emocionante volver a enfrentarse a Lionel Messi. “Le llego a hacer algo me matan, no puedo entrar en ningún lado, je. En España jugamos infinidad de partidos. Siempre se disfruta jugar con futbolistas como él, más allá de que también se sufre un poco”, señaló.

Es necesario mencionar que el volante rojinegro y la ‘Pulga’ compartieron varios partidos. Incluso, ambos se hicieron con la medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y, ante la posibilidad de volver a ver al astro rosarino en París 2024, aseguró: “Que disfrute de lo que viene, ya habrá tiempo para los Olímpicos. No sé qué hará pero sería muy lindo con otra edad ayudando a los chicos, ya sabe lo que es un Juego Olímpico y lo ha ganado. Seguramente tomará la mejor decisión”.

Se disfruta jugar contra Messi. Todo el mundo sabe que estuvo de chiquito en las Inferiores y siempre fue hincha de Newell’s. Es el embajador más grande para la gente, es un privilegio para nosotros”, sentenció el mediocampista de 35 años, quien retornó a Argentina para vestir los colores de la ‘Lepra’.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Newell’s?

Inter Miami vs. Newell’s se enfrentan en un amistoso internacional. El compromiso se jugará el jueves 15 de febrero desde las 7:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 9:30 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 1:30 a.m. (del día viernes).

¿En qué canales ver Inter Miami vs. Newell’s?

El partido Inter Miami vs. Newell’s será transmitido por la señal exclusiva de MLS Season Pass (Apple TV) para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





