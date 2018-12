A mal tiempo buena cara. Pese a no vivir su mejor momento futbolístico en el Bayern Munich de Alemania, el volante colombiano James Rodríguez recordó con mucha alegría su etapa de 'cebollita' en el Banfield , y hasta se animó a posar con la camiseta del conjunto argentino.

''Gracias @jamesdrodriguez por los saludos de #Navidad y tener siempre presente a la #FamiliaBanfileña. Felicidades!!!'', fue el mensaje de agradecimiento que el 'Taladro' le dedicó al jugador colombiano en todas sus redes sociales.

En medio de la incertidumbre por su futuro como jugador 'bávaro', James Rodríguez tuvo que sobreponerse a su lesión y todavía no sabe donde jugará la próxima temporada. No obstante, esto no motivo suficiente para que el jugador 'cafetero' olvidara a uno de sus ex equipos donde fue feliz.



Sin lugar a dudas, un gran regalo de Navidad para los aficionados de Banfield, que disfrutaron de la fotografía del astro colombiano posando con la blanquiverde del equipo argentino. ¿Será acaso un presagio del futuro cercano del '10'? Solo el tiempo lo dirá.