El fútbol argentino, como siempre, se carga de emociones intensas, esta vez con un viejo conocido en los banquillos. Durante el enfrentamiento entre Defensa y Justicia y Boca Juniors por la Liga Profesional 2026, la tensión alcanzó niveles insospechados tras una decisión arbitral que cambió el rumbo del compromiso. Jorge Cazulo, quien hoy funge como asistente de Mariano Soso, revivió sus épocas de mayor efusividad en el campo al liderar un reclamo ensordecedor contra la terna arbitral. Lo que empezó como una disputa táctica equilibrada terminó convirtiéndose en un caos emocional que dejó al equipo local sin su entrenador principal y expuesto a una efectividad arrolladora del conjunto ‘Xeneize’, desatando un debate encendido en la prensa deportiva sobre el uso del VAR.

La controversia estalló en el primer tiempo del Estadio Nolberto Tomaghello, cuando Ayrton Portillo cayó en el área tras un contacto de Malcom Braida. A pesar de la velocidad de la jugada y la potencia del atacante del ‘Halcón’, el árbitro principal decidió no sancionar la pena máxima ni acudir a la revisión tecnológica, provocando la furia inmediata en la zona técnica local.

El banco de suplentes de Defensa y Justicia se descontroló ante la negativa del juez de ir al VAR para chequear el contacto. Mariano Soso y Jorge Cazulo perdieron los papeles, encarando directamente al cuarto árbitro con gritos eufóricos que recordaron los momentos de mayor temperamento del ‘Piqui’ en su etapa como capitán en el fútbol peruano.

Jorge Cazulo es asistente técnico de Mariano Soso en Defensa y Justicia. (Foto: @ClubDefensayJus)

La insistencia en las protestas resultó contraproducente, ya que el árbitro principal no toleró los constantes reproches y decidió expulsar a Mariano Soso. Este incidente dejó al equipo bajo la dirección solitaria de Cazulo, quien tuvo que intentar reacomodar las piezas mientras el clima en el estadio de Varela se volvía sumamente hostil.

Tras la expulsión y el golpe anímico del penal no cobrado, Boca Juniors olió la sangre y tomó el control absoluto de las acciones. El cuadro de los ‘Bosteros’ aprovechó el desorden defensivo del rival para imponer su jerarquía individual, transformando un partido cerrado en una exhibición de contundencia ofensiva que sentenció la clasificación visitante.

La goleada por 4-0 se concretó gracias a las anotaciones de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Cada tanto fue un puñal para un Defensa y Justicia que, ya sin su guía principal al borde del campo, no encontró respuestas tácticas para frenar las transiciones rápidas de un Boca que no tuvo piedad.

Boca Juniors venció 4-0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura. (Foto: @BocaJrsOficial)

Este resultado permite a los dirigidos por Diego Martínez situarse como líderes provisionales del Grupo A del Apertura 2026, asegurando su presencia en los playoffs. Aunque sus perseguidores inmediatos tienen un partido menos, la imagen de solidez mostrada en esta jornada coloca al ‘Xeneize’ como el principal candidato al título nacional.

Por el contrario, para el equipo de los ex-Sporting Cristal, el panorama se ha vuelto crítico al salir de la zona de clasificación a falta de una sola fecha. Cazulo tendrá la dura tarea de levantar anímicamente a un plantel que se siente perjudicado, buscando un triunfo heróico en la jornada final para intentar colarse en la fiesta grande del fútbol argentino.

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