El sueño del retorno del ‘Nono’ a Universitario de Deportes se ha desvanecido por completo, dejando un vacío de nostalgia para algunos hinchas que anhelaban una tercera etapa bajo su mando. A pesar de que Jorge Fossati fue el nombre que más sonó tras la destitución de Javier Rabanal, la administración liderada por Franco Velazco decidió tomar un rumbo distinto y no entablar ninguna comunicación oficial. Cerrando así la puerta de manera definitiva, pues el estratega charrúa ya ha encontrado un nuevo destino en su tierra natal, donde asumirá el reto de levantar a un club histórico y devolverlo a los primeros planos competitivos del fútbol uruguayo.

El destino final de Fossati será el Liverpool de Uruguay, equipo de Montevideo que ha apostado por la experiencia del exentrenador de la Selección Peruana para reestructurar su presente deportivo. Las negociaciones avanzaron a paso firme tras una reunión clave entre el presidente del club y el técnico, sellando un compromiso que pone fin a las especulaciones sobre su posible regreso a la Liga 1 en el corto plazo.

El periodista Federico Buysan fue el encargado de confirmar esta noticia en DSports Uruguay, detallando que el entendimiento deportivo entre José Luis Palma y Fossati es total. “Es el nombre que quería Palma. Se dio después de algunos días de buscarse esa reunión”, reveló el comunicador.

Jorge Fossati no dirige en Uruguay desde el 2022 cuando estuvo en Danubio. (Foto: Getty Images)

Aunque el proyecto futbolístico ya está plenamente definido, aún resta finiquitar los detalles contractuales finales para que el anuncio se haga oficial ante los medios. Según Buysan, la propuesta económica no debería representar un obstáculo insalvable dada la buena disposición de ambas partes, por lo que se espera que el humo blanco aparezca este mismo fin de semana.

La planificación del club uruguayo contempla que el “Flaco” asuma la dirección técnica de manera inmediata a partir de la próxima semana. Este regreso al fútbol charrúa marca un punto de quiebre en su carrera reciente, alejándose definitivamente de la órbita de un Universitario que ahora deberá mirar hacia otros perfiles para intentar salir de su crisis.

“Este finde semana va a dirigir Gustavo Ferrin y si esto se cierra con el paso de las horas, mañana viernes o el sábado, o la próxima semana que viene Fossati asumiría como técnico de Liverpool”, concluyó el periodista urguayo.

Liverpool Fútbol Club informa que en la jornada de ayer el entrenador del plantel principal, Camilo Speranza, presentó su renuncia al cargo.



La institución agradece a Camilo y a todo su Cuerpo Técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo brindado durante su etapa en el… pic.twitter.com/7zkUnY0LUm — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) April 7, 2026

Los números de Liverpool en el 2026

El presente del Liverpool de Montevideo no es el ideal, ubicándose actualmente en la zona media de la tabla de posiciones con un registro sumamente irregular. Tras doce jornadas disputadas, el equipo ha cosechado apenas 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas, reflejando una falta de equilibrio que Fossati tendrá la misión urgente de corregir.

Con 16 puntos acumulados, el cuadro negriazul ocupa el noveno lugar del campeonato, situándose a 11 unidades de distancia del líder, Racing de Montevideo. A pesar de la brecha con la punta, el equipo se mantiene cerca del pelotón de perseguidores, lo que mantiene viva la esperanza de escalar posiciones bajo una nueva filosofía de juego.

Finalmente, la desestimación de Fossati por parte de Franco Velazco obliga a la “U” a buscar alternativas rápidas en un mercado que se vuelve cada vez más exigente. Mientras el técnico uruguayo se prepara para un nuevo desafío en su país, en Ate la presión aumenta por encontrar al guía que logre rescatar una temporada que parece escaparse entre los dedos.

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