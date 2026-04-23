Universitario de Deportes se sacudió de su última derrota por 2-1 a manos de Melgar, venciendo a Deportivo Garcilaso con un contundente 4-1 en el Estadio Monumental, con goles de Alex Valera (2), Caín Fara y José Rivera. Tras la salida de Javier Rabanal por malos resultados, esta goleada fue clave para que la ‘U’ pueda lavarse la cara ante su hinchada y recuperar sensaciones para lo que resta del Torneo Apertura, además de los partidos pendientes por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En medio de esto, Caín Fara, autor del segundo tanto de Universitario al ‘Pedacito de Cielo’, charló brevemente con L1 Radio y dejó sus sensaciones tras lo sucedido en el Estadio Monumental. “La experiencia con la gente, el grito de gol con la hinchada, me emocionó mucho”, afirmó en primera instancia, evidenciando su emoción tras haber marcado su primer tanto con el club.

Por otro lado, el zaguero dejó en claro que como equipo, siguen estando en deuda con la hinchada, por lo que agradeció que se hayan dado cita para el duelo contra Garcilaso. “Sabemos que estamos en deuda con la gente. Le agradecemos a todos los que estuvieron en Arequipa y a los que estuvieron hoy (ayer) aquí; por ellos teníamos que mostrar una nueva cara del equipo”, acotó.

Caín Fara marcó uno de los goles de Universitario en el 4-1 sobre Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)

En otro momento de la entrevistas, Fara le dejó un mensaje de agradecimiento a Javier Rabanal, luego de que este fuera removido de su cargo por malos resultados. “Le agradezco a Javier Rabanal y a su cuerpo técnico. Les deseo lo mejor en lo que viene. Compartimos casi cuatro meses; no se dieron las cosas al final, esto es fútbol”, añadió.

Caín Fara, además, sostuvo que Universitario estaba obligado a ganarle a Deportivo Garcilaso para poder lavarse la cara tras las caídas ante Melgar y Coquimbo Unido, ambas al hilo. “Teníamos que dar un cambio de imagen tras dos derrotas seguidas. Desde nosotros, queríamos ganar”, señaló.

Por último, el defensor argentino elogió a Jorge Araujo por su capacidad al asumir la dirección técnica de la ‘U’ en este momento tan complicado. “Araujo es una gran persona, alguien que quiere mucho al club, que vive Universitario desde adentro y eso contagia. Tenemos buena relación y estoy feliz por él”, puntualizó.

Universitario venció por 4-1 a Deportivo Garcilaso, recuperándose de su última derrota ante Melgar. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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