La atmósfera del fútbol peruano se ha visto sacudida por un fuerte intercambio de declaraciones entre dos figuras que no hay querido guardarse nada frente a los micrófonos. Lo que comenzó como un análisis futbolístico de Nolberto Solano sobre el techo competitivo de Álex Valera, terminó derivando en una guerra de dardos personales con Jean Ferrari, quien salió en defensa del atacante merengue cuestionando la trayectoria del ‘Maestrito’ como asistente técnico. Lo que, a su vez, provocó una nueva respuesta del ex-jugador.

Este enfrentamiento ha puesto sobre la mesa el debate sobre las comparaciones generacionales en la Selección Peruana, pero también ha desnudado ciertas tensiones dirigenciales que existen entre quienes, en algún momento, tuvieron como punto en común, el trabajar en la FPF.

El conflicto escaló luego de que Ferrari minimizara el aporte de Solano durante su etapa en el comando técnico nacional. “Para hablar hay que tener argumentos y conocimiento. Si no los tienes, mejor no hables. Más aún cuando has tenido la oportunidad de estar 10 años en la Federación y no hiciste absolutamente nada, habiendo pasado por una cantidad de equipos donde tampoco le ha ido bien”, comentó en Fútbol Satélite.

Jean Ferrari no se guardó nada para responderle a Nolberto Solano (Foto: Fútbol Satélite)

Ante esto, el exvolante decidió no quedarse callado y reveló haber mantenido una comunicación directa para ponerle fin a lo que consideró una actitud sobreprotectora que poco aporta al crecimiento del futbolista en cuestión, centrando la discusión nuevamente en los méritos deportivos.

Respecto a su opinión original, Solano reafirmó que su intención nunca fue desmerecer el esfuerzo del delantero, sino marcar una distancia técnica evidente. “Mi opinión sobre Alex Valera es que es un chico que tiene un mérito por venir del fútbol playa... pero no se le va a comparar con el nivel de Jefferson Farfán o Paolo Guerrero”, sostuvo.

‘Ñol’ fue muy enfático al señalar que las características y las carreras de los históricos delanteros nacionales están en otro escalón jerárquico. Para el técnico, respaldar al actual atacante de la selección es una necesidad, pero eso no implica omitir que tendrá que afrontar desafíos muy duros para consolidarse en el plano internacional.

En cuanto a la respuesta de Jean Ferrari, el ex Newcastle fue lapidario al pedirle que se enfoque estrictamente en sus labores administrativas. “Le dije que no salga con el papel de guardaespaldas. Que haga su trabajo, me da gusto que esté en la FPF pero que haga lo que tiene que hacer”, reveló sobre la conversación que sostuvieron.

Nolberto Solano no dudó en respoder ataques de Jean Ferrari (Foto: GEC)

¿Habrá tratado de paz?

El tono de la respuesta se mantuvo firme, buscando aclarar que no existe un resentimiento personal, sino una diferencia de criterios sobre cómo se debe manejar la opinión pública. Solano insistió en que sigue preparándose profesionalmente y que este tipo de discusiones frontales deberían servir para mejorar el entorno del balompié local.

Sin embargo, el punto más álgido llegó cuando Solano decidió equiparar las críticas recibidas por sus fracasos deportivos con el pasado del directivo. “Le mencioné que no le he ganado a nadie y es verdad, pero que él también descendió con Vallejo. Todos tenemos malas y buenas”, disparó el exasistente técnico de la selección.

Finalmente, Nolberto Solano cerró el capítulo asegurando que prefiere decir las cosas de frente para evitar malentendidos en los medios de comunicación. El estratega espera que este intercambio sirva para que cada actor del fútbol peruano asuma su rol con responsabilidad, dejando de lado los personalismos en favor del análisis técnico objetivo.

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