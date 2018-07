En Francia celebran a Didier Deschamps; en Argentina echan a Jorge Sampaoli . Todo al revés entre un campeón del mundo y una selección que alguna fue vez fue temida en el planeta. Ahora, entre malas decisiones y un trabajo de menores en los últimos años, Argentina vive uno de sus peores momentos futbolísticos. Papelón en el Mundial Rusia 2018 y sin técnico para las Eliminatorias para Qatar 2022 como la Copa América del próximo año. ¿Qué dicen en la AFA?



El ‘Chiqui’ Tapia, de quien todo técnico debe dudar en la consistencia de sus palabras, piensa repatriar a José Néstor Pékerman para darle la dirección de selecciones de la ‘Albiceleste’. La propuesta puede ser interesante alguien de 68 años, que podría pensar dar su siguiente paso en el fútbol: mejor como director en la actualidad que como seleccionador.



No obstante, el antecedente está en la situación de Jorge Sampaoli. Firmó un contrato de cinco años y apenas duró un año en el cargo, a causa de malos resultados. ¿Y con Pékerman puede ser igual? Definitivamente no se sabe, pero por ello es el desinterés de Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino y Diego Simeone, entre otros técnicos, a un cargo que anda vacío.



En Colombia quieren que Pékerman siga un periodo más. James Rodríguez y otros jugadores lo elogian, mientras que en la prensa hay más aceptación que críticas tras dos clasificaciones a los mundiales. ¿Aceptará seguir en Colombia o volver a su tierra natal?



Pékerman termina su contrato el 31 de agosto y no se sabe a ciencia cierta la decisión que tomará. Lo cierto es que hay para hacer proyecto en Argentina, pero no con personajes que actualmente dirigen a la AFA. Quieren resultados inmediatos, no procesos.