¡El 'calvario' de Leo! Messi reveló que mandaba sus videos a la AFA para que lo convocaran a Argentina

Lo tenía claro desde pibe. Lionel Messi confesó este miércoles que cuando era juvenil mandaba videos suyos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y que hizo "todo lo posible" para que lo convocaran por primera vez porque jugar con la camiseta de la Argentina era "su sueño".



El delantero aseguró, en una entrevista con el canal 'TyC Sports', que en ningún momento analizó jugar para otro país, que uno de los mejores momentos de su carrera fue cuando ganó el Mundial Sub 20 de Holanda 2005 y que Argentina no es candidata a ganar la Copa América de Brasil que comienza en nueve días.



" En ningún momento (dudé). Nosotros hicimos todo. Continuamente mandábamos vídeos y cosas mías para que me conocieran acá (en Argentina) y tener la posibilidad de que me vieran y se me conociera, para ver si tenía la posibilidad de venir o no", fueron las palabras de Messi, al ser cuestionado sobre sus ganas de jugar con la 'Albiceleste' cuando recién daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.



Messi sufrió un final de temporada para el olvido. Primero, cayendo en las semifinales de Champions League ante Liverpool en Anfield luego de haber superado en el Camp Nou el resultado de 3-0. En Copa del Rey pasó algo parecido. Eran los grandes favoritos para vencer al Valencia en la final disputada en el Benito Villamarín, pero terminaron cayendo por un claro 2-1 que arrasó con sus esperanzas de cerrar el año de manera positiva.



Pero ahora, Messi se prepara con la selección de Argentina para disputar la Copa América Brasil 2019, donde pertenecen al Grupo B junto a Colombia, Paraguay y Qatar. Hay que recordar que la 'Albiceleste' debutará en el torneo continental el próximo 15 de junio ante los 'Cafeteros'. Imperdible. ¿Veremos a Leo cumplir su sueño de alzar el título con Argentina?

