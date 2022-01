El positivo de Lionel Messi por coronavirus ha causado gran sorpresa en todo el mundo y todo tipo de reacciones en redes sociales. Una de las más polémicas son las que señalan directamente al popular DJ argentino Fer Palacio como el responsable del contagio del rosarino. El artista musical, que estuvo junto a Leo en su fiesta de Navidad, se defendió de las críticas y asegura no haber contagiado al delantero del PSG.

“Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes y soy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID y lo relacionan con que yo lo contagié”, empezó declarando Fer Palacio.

El artista aseguró que es imposible que le haya transmitido el virus al futbolista del PSG, porque dio negativo en una prueba PCR. “Me han llegado a poner asesino por mensajes. Ayer yo me hice un estudio porque mañana tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID”, finalizó el DJ.

Las especulaciones sobre Fer Palacio como responsable del COVID-19 de Leo empezaron cuando el DJ concurrió a los Coscu Army Awards, evento del streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu. El streamer contó en las redes sociales que hubo varios casos de coronavirus y, días más tarde, Fer Palacio estuvo con Messi.

Tanto Messi como su esposa Antonela habían estado muy activos en los últimos días del 2021. De hecho, se los vio en fiestas familiares que incluyó shows musicales, como el que dio la famosa banda de cumbia Los Palmeras.

Pochettino y un ‘jalón de orejas’

“Llevamos casi dos años con el virus, sabemos lo que debemos evitar para no contagiarnos”, dijo Pochettino, que luego reconoció que “aun así nos podemos contagiar”. El estratega, ahora, tendrá que hacer modificaciones para el duelo del lunes por la Copa de Francia.

“Leo Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando dé negativo viajará para Francia, hasta este momento no sabemos más que eso”, agregó el técnico argentino.

Se esperaba que Messi llegara este domingo a París. Y aunque no iba a ser tenido en cuenta para el partido contra Vannes, se esperaba que estuviera presente el próximo domingo cuando PSG visite a Olympique de Lyon, por la Ligue 1.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.