Como pocas veces pasa, pero como en cada una de ellas, Lionel Messi ha vuelto a referirse con mucha consideración a Cristiano Ronaldo , su máximo rival deportivo en los últimos 10 años. En un adelanto de la entrevista que le realizó el diario 'Marca' al argentino, quien se encuentra en Rosario por estas fechas, el crack del Barcelona habló de su relación con el portugués de la Juventus.

"Fue un grandísimo jugador para el Real Madrid y LaLiga. Fue una linda época la que vivimos juntos en la competición. Cada uno intentaba ganar con su equipo y fue una rivalidad sana y bella para el hincha", aseguró Messi, quien entiende que este enfrentamiento llegó a su fin luego de la marcha de Cristiano a la Juventus.



También tocó otros temas como el último Balón de Oro en el que no estuvo en el podio y si le gustaría volver a trabajar con Guardiola.



"Escuchaba los nominados al Balón de Oro y sabía que no estaría en la pelea", confesó la 'Pulga'.



Mientras que sobre el 'Pep', aseguró que le "gustaría volver a trabajar con él algún día, es de los mejores".



También se refirió en la entrevista a la posibilidad de que Neymar vuelva a vestir de azulgrana y fue muy tajante al afirmar que "el PSG no va a dejar que le quiten al brasileño".