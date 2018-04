Qué Messi es un 'extraterrestre' lo sabemos y de sobra. Pero hasta incluso el más sobrenatural de los futbolistas tiene extrañas costumbres que probablemente hasta hoy no se sabían, como que el astro argentino arrancaba el pasto del campo y lo mascaba mientras jugaba. Así lo reveló Alfio Basile, ex técnico de la Selección Argentina y que dirigió a Lionel, en el libro 'Generación Lio'.

Dicha obra, escrita por Héctor Laurada y Julio Martínez, repasa con testimonios de los protagonistas, intimidades y el camino que han recorrido los seleccionados albicelestes que intentarán levantar la Copa del Mundo en Rusia. Y uno de los aspectos que más llama la atención, es el que revela Basile sobre la rara costumbre del rosarino.



"Al principio, yo le decía a Messi que se parara detrás del '5' rival y, cuando tuviese la pelota en ese sector del campo, encarara todos los tiros mano a mano al marcador central de ellos, porque con su habilidad se lo limpiaba y enseguida quedaba frente al arquero. Pero no había caso. Al ratito de indicarle eso, lo veías parado en la punta, como wing derecho, mascando un pastito. Porque viste que él masca pasto que va arrancando de la cancha en medio de los partidos", contó 'Coco'.



Su 'truco' para los tiros libres

Además, en el libro también se revela el secreto que incluso el propio Messi contó durante la Copa América Centenario en el 2016, en el que revela su secreto para patear los tiros libres.



"¿Vieron lo que pasó en el tiro libre, observaron lo que hice? Es lo que hago siempre antes de un tiro libre. Como soy 'petiso', nunca puedo ver dónde se para el arquero si miro por encima de la barrera. Entonces, lo que hago es agacharme, fingir que me estoy atando los cordones de los botines y, mientras, voy pispeando dónde se ubica el arquero", explicó 'Leo'.



Y luego detalló: "Yo tengo las manos sobre los cordones como si me los estuviera atando, pero nunca los miro, porque la vista la tengo puesta en la barrera, ya que lo que trato de observar es el arco ente las piernas de los jugadores que la forman. Una vez que noto que el arquero no se va a mover más, ahí decido adónde le voy a pegar"

El 'sexto sentido' de Messi

En la obra, Fernando Signorini, preparador físico de la 'Albiceleste', cuenta un episodio en el que intentó quitarle el balón a Lionel, pero solo hizo el ridículo.



"Él iba haciendo jueguitos sin que se le cayera la pelota, desde una punta a la otra de la cancha. Así que me fui acercando por detrás, sin que me escuchara ni percibiera mi presencia, para sacarle la pelota con un solo movimiento. Tomé impulso y, viéndolo tan absorto con la pelota, levanté la pierna derecha a 30 centímetros suyos para punteársela, pero en el instante final de mi movimiento él hizo 'tac' y evitó que se la sacara", comentó Signorini.



"Lo más gracioso es que siguió avanzando como si nada, mientras yo me hacía el gil (el tonto) y me iba para otro lado mirando el piso. Ahí pude comprobar que Messi tiene la misma sobrenaturalidad que Maradona", explicó.