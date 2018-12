En se segundo hogar. Luego de lucirse en el triunfo del Barcelona 2-0 ante el Celta de Vigo por LaLiga Santander, Lionel Messi partió rumbo a Argentina, donde llegó esta mañana junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. El crack argentino aterrizó en el aeropuerto de Fisherton para disfrutar de unas cortas pero merecidas vacaciones y pasar con la familia las fiestas por Navidad y fin de año.

La 'Pulga', quien cerró el 2018 como máximo goleador de LaLiga, además de haber recibido su quinta 'Bota de Oro', que premia al máximo goleador de las ligas europeas, en lo que fue otro récord del argentino. Sin embargo, hay que recordar que el año no fue como él lo esperaba, pues se quedó en octavos de final de la Copa del Mundo con la 'Albiceleste', que cayó ante Francia, que luego se coronaría como la campeona del torneo.



Además, en cuanto a premios individuales, Messi tampoco vivió su mejor momento, ya que por primera vez desde 2006 quedó fuera del podio del 'Balón de Oro', y tampoco figuró en la gala 'The Best', que organiza la FIFA. Luka Modric se quedó con ambos galardones.

Lionel Messi se quedará en Rosario, su ciudad natal, hasta el 1 de enero, ya que debe reintegrarse a los entrenamientos el miércoles 2. Su primer compromiso de 2019 será el domingo 6 enero, cuando Barcelona defienda su lugar como líder ante Getafe, por la fecha 18 de la Liga de España.