Lionel Messi siempre suele mantener un perfil muy bajo sobre sus peores momentos, pero esta vez decidió abrir su corazón para hablar de un recuerdo bastante doloroso. En una reciente y muy relajada entrevista para el podcast ‘Miro de atrás’, conducido por su gran amigo y excompañero Nahuel ‘Patón’ Guzmán, el actual arquero de Tigres logró sacarle confesiones inéditas a la ‘Pulga’. Durante la charla, ambos hicieron un largo repaso por su carrera en clubes y en la Selección Argentina, deteniéndose en un episodio que marcó al ídolo rosarino: el debut del Mundial de Rusia 2018, donde un penal fallado casi cambia por completo el destino de su equipo en medio de muchas críticas.

Aquel primer partido en el estadio del Spartak de Moscú pintaba para ser una fiesta, pero se convirtió en un dolor de cabeza. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli se topó con una Islandia muy dura que, tras el gol inicial de Sergio Agüero y el rápido empate de Alfreð Finnbogason, se cerró atrás.

Fue en el segundo tiempo cuando llegó la gran oportunidad para la Albiceleste de ganar el encuentro, pero la historia en el punto de penal tuvo un desenlace totalmente inesperado para todos los hinchas y que volvió a abrir unos cuestionamientos hacia el ‘10′ de la Selección Argentina.

Tras una falta en el área sobre Maxi Meza, el árbitro cobró la pena máxima sin dudarlo y toda la presión cayó sobre los hombros del capitán. Messi tomó la pelota para asegurar la victoria, pero su disparo a media altura fue adivinado por el portero Hannes Þór Halldórsson, quien se volvió un héroe nacional en su país tras esa histórica atajada.

Lo que nadie sabía era cómo se había preparado el ’10′ para ese momento exacto. En la charla con el ‘Patón’, Leo reveló que llevaban días practicando juntos esa misma jugada. “Le pateaba 300 mil penales al Patón en el predio, en Rusia, antes de arrancar, como 10 días antes…“, empezó contando.

El astro argentino explicó que en los entrenamientos le salían todas las definiciones perfectas y el arquero no podía taparle ni una. “Llegábamos y le decía: ‘Ponete Pata, mirá que va allá’. Algunos cruzados, en otros abría el pie…”, recordó sobre esas prácticas en la concentración.

Sin embargo, a la hora de la verdad en el partido oficial, los nervios le jugaron una muy mala pasada. ”Tuve el primer penal contra Islandia... Cuando fui a patear, quise abrir el pie y se la di a las manos. Me quería matar", admitió con total sinceridad sobre su mala ejecución.

La confesión más fuerte llegó cuando reveló qué le dijo a su amigo arquero en el vestuario después de ese amargo empate contra los europeos. “Después le dije: ‘me cagué, no terminé de soltar el pie”, soltó Messi, dejando en claro la gran frustración que sintió por no pegarle como lo habían ensayado.

Ese error complicó muchísimo el camino de Argentina en Rusia. Tras igualar con Islandia, cayeron goleados por 3-0 ante Croacia y tuvieron que sufrir demasiado para vencer a Nigeria de forma agónica, logrando un pase a octavos de final que luego terminaría con la dura eliminación frente a Francia, el equipo que terminó siendo campeón.

