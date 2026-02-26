El fútbol brasileño empieza a rendirse a los pies de Erick Noriega. El polifuncional jugador peruano vivió una jornada inolvidable y se convirtió en el gran héroe del Gremio durante la victoria por 2-1 frente al duro Atlético Mineiro, en un partido válido por la cuarta fecha del Brasileirao. El popular ‘Samurái’ demostró que está en un nivel espectacular, ya que no solo se encargó de poner orden en el mediocampo de su equipo, sino que también se dio el lujo de anotar su primer gol oficial en este exigente torneo y, por si fuera poco, regaló una asistencia perfecta para sellar un triunfo vital ante su hinchada.

Este brillante resultado es un gran respiro para el cuadro de Porto Alegre, que gracias a esta victoria logró escalar hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones con seis puntos. Con esto, el equipo donde milita el exjugador de Alianza Lima acorta distancias y se pone a solo cuatro unidades de los actuales líderes del campeonato, Palmeiras y Sao Paulo.

El momento cumbre de la noche para nuestro compatriota llegó exactamente a los 51 minutos del encuentro. Fiel a su estilo y demostrando mucha potencia física para ir al ataque, Noriega pisó el área rival y conectó un espectacular cabezazo tras un buen centro, inflando las redes para poner el 1-0 parcial e inaugurar su cuenta personal.

Gol de Erick Noriega para el 1-0 de Gremio vs Atlético Mineiro | VIDEO: Premiere

Como era de esperarse, su tremenda actuación en toda la cancha no pasó desapercibida para la siempre exigente prensa brasileña. El reconocido portal deportivo ‘GeGlobo’ analizó el rendimiento del peruano, destacando su excelente labor como pivote defensivo y su sorpresiva aparición ofensiva para abrir el marcador cuando el partido estaba más cerrado.

“Sólido en la marcación, estuvo bien en el aire para marcar el primer gol del Gremio”, publicó el citado medio en su evaluación uno por uno de los jugadores. Además de los buenos comentarios, le otorgaron una calificación de 7.0 puntos, convirtiéndolo en el segundo mejor calificado de todo su equipo.

Pero quienes realmente quedaron maravillados con el juego del peruano fueron los propios hinchas del ‘Tricolor’ gaúcho. En las votaciones virtuales de los aficionados, el volante nacional alcanzó un increíble puntaje de 8.2, dejando en claro que se ha ganado el cariño y el respeto de la tribuna a base de puro esfuerzo.

Erick Noriega también se llevó el premio al MVP del compromiso. (Foto: Flickr Gremio)

Eso sí, no todos los medios lo calificaron con la misma generosidad tras el pitazo final. El diario ‘Correio de Povo’ fue un poco más estricto en su análisis y, aunque reconocieron su gran aporte en el área contraria con el golazo de cabeza, decidieron ponerle un puntaje un poco más discreto de 6.5.

Tras esta noche de ensueño, Erick Noriega y sus compañeros ya tienen la mente puesta en su próximo gran desafío. En la siguiente fecha, Gremio buscará mantener esta buena racha en casa cuando reciba la visita del Bragantino, un equipo urgido de puntos que lleva dos partidos seguidos sin conocer la victoria.

Puntuaciones de la prensa brasileña para Erick Noriega. (Fotos: Captura web)

TE PUEDE INTERESAR